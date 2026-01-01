Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Juxtapose
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools — Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit — and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads — commit messages, ticket details, build logs — entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
الميزات الرئيسية لـ Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
لماذا تشغّل Juxtapose على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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