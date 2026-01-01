انشر Marreta بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل محتوى ويب مستضاف ذاتيًا يسترجع المقالات وينظفها لقراءة خالية من التشتيت والتتبع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Marreta
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Marreta
Marreta هو وكيل ويب مستضاف ذاتيًا يقوم بجلب ومعالجة صفحات الويب لتقديم إصدارات نظيفة وقابلة للقراءة مجردة من ملفات تعريف الارتباط التتبعية والإعلانات وحواجز الوصول. يقوم بتطبيع عناوين URL، ويزيل الضوضاء من مخرجات HTML، ويخزن النتائج مؤقتًا محليًا بحيث تعود القراءات المتكررة على الفور. تتيح لك القواعد المخصصة لكل نطاق ضبط كيفية تنظيف وعرض مواقع معينة بدقة.
تشغيل Marreta على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن جميع عمليات المعالجة تتم على بنية تحتية تتحكم فيها — لا تتلقى أي خدمة قراءة تابعة لجهة خارجية سجل تصفحك. والنتيجة هي بديل خاص وسريع ومكتفٍ ذاتيًا لوكلاء القراءة المستندة إلى السحابة، بدون قيود على الاستخدام وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.
الميزات الرئيسية لـ Marreta
تنظيف عناوين URL وتوحيدها
يزيل معلمات التتبع وعمليات إعادة التوجيه وضوضاء الاستعلام من عناوين URL قبل الجلب، مما ينتج عنه روابط أساسية نظيفة في كل مرة.
جلب المحتوى الخالي من ملفات تعريف الارتباط
يسترجع الصفحات بدون ملفات تعريف الارتباط أو رؤوس تعريف الهوية، متجاوزًا النوافذ المنبثقة للموافقة على ملفات تعريف الارتباط وبوابات الوصول المعتمدة على ملفات تعريف الارتباط.
تحسين HTML
يزيل الإعلانات والبرامج النصية والنوافذ المنبثقة والعناصر غير المتعلقة بالمحتوى لتقديم نسخة نظيفة وسريعة التحميل من الصفحة.
التخزين المؤقت الذكي
تخزن الصفحات المعالجة مؤقتًا محليًا بحيث تعود الزيارات المتكررة فورًا دون إعادة جلب أو إعادة معالجة الصفحة المصدر.
قواعد مخصصة لكل نطاق
تطبيق إزالة CSS الخاصة بالمواقع، وحقن JavaScript، وقواعد الرؤوس المخصصة أو ملفات تعريف الارتباط لضبط الإخراج بدقة لأي نطاق.
وصول JSON API
كل عنوان URL تمت معالجته متاح أيضًا كاستجابة JSON API، مما يجعل Marreta سهل الدمج في سير عمل الأتمتة.
لماذا تشغّل Marreta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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