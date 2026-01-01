انشر LibrePhotos بنقرة واحدة.
إدارة الصور المستضافة ذاتيًا مع التعرف التلقائي على الوجوه واكتشاف الكائنات والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمجموعتك الكاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibrePhotos
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibrePhotos
LibrePhotos هو منصة لإدارة الصور ذاتية الاستضافة ومفتوحة المصدر توفر تنظيمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمكتبة صورك الشخصية. على عكس صور Google أو iCloud، تبقى كل صورة على الخادم الخاص بك — لا توجد حدود للتحميل، ولا رسوم اشتراك، ولا وصول لطرف ثالث إلى ذكرياتك. يقوم بمعالجة صورك تلقائيًا باستخدام التعرف على الوجوه، واكتشاف المشاهد، والبحث الدلالي حتى تتمكن من العثور على أي صورة دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
تمنحك استضافة LibrePhotos ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك الشخصية الأكثر خصوصية. تتم جميع معالجة التعلم الآلي محليًا — يتم تجميع الوجوه، وتحديد الموقع الجغرافي العكسي، واكتشاف الكائنات على الخادم الخاص بك دون أي استدعاءات لخدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية. سواء كنت تنتقل من خدمة صور سحابية أو تقوم بإنشاء أرشيف عائلي خاص، يوفر LibrePhotos بديلاً مصقولًا وكامل الميزات.
الميزات الرئيسية لـ LibrePhotos
التعرف على الوجه
يقوم بتجميع الوجوه تلقائيًا عبر مكتبتك بالكامل حتى تتمكن من وضع علامة على الأشخاص مرة واحدة والعثور على كل صورة يظهرون فيها على الفور.
بحث صور مدعوم بالـAI
ابحث في صورك حسب الكائنات والمشاهد والأوصاف باستخدام التعلم الآلي على الجهاز — لا يلزم وجود واجهة برمجة تطبيقات سحابية.
تنظيم الصور التلقائي
عروض المخطط الزمني والألبومات مع التجميع القائم على الأحداث، والتحديد الجغرافي العكسي، واستخراج بيانات EXIF الوصفية تنظم مكتبتك دون جهد يدوي.
دعم المستخدمين المتعددين
شارك خادم الصور الخاص بك مع أفراد العائلة، لكل منهم مكتبته الخاصة، ونطاق التعرف على الوجه، وضوابط الوصول.
دعم الخام والفيديو
يتعامل مع ملفات RAW، وتنسيقات HEIC/HEIF، ومقاطع الفيديو إلى جانب صور JPEG القياسية، مع الحفاظ على جودة الصورة الكاملة والبيانات الوصفية.
لماذا تشغّل LibrePhotos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."