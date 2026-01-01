انشر Apache IoTDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات السلاسل الزمنية لإنترنت الأشياء الصناعي توفر استيعابًا عالي الإنتاجية، واستعلامات في أقل من ثانية، وضغطًا فائق الارتفاع عند الحافة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache IoTDB
Apache IoTDB هي قاعدة بيانات زمنية مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص به نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية أن تقترب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ومخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية بالفعل.
تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على VPS الخاص بك مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana و Spark و Flink و Kafka و MQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى السحابات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ Apache IoTDB
تخزين عمودي لـ TsFile
تنسيق تخزين عمودي مصمم خصيصًا ومُحسّن لبيانات السلاسل الزمنية يوفر نسب ضغط تصل إلى 20:1 مقارنة بقواعد البيانات التقليدية.
استيعاب عالي الإنتاجية
يتعامل مع ملايين عمليات الكتابة في الثانية من أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة، وذلك باستخدام شجرة دمج منظمة بالسجل (Log-Structured Merge tree) المصممة لأعباء العمل التي تتطلب كتابة مكثفة.
مخطط الجهاز الشجري
نموذج المسار الهرمي يعكس كيفية تنظيم المصانع والأساطيل لأجهزة الاستشعار، مع أحرف البدل الغامضة لاستعلامات التجميع عبر الأجهزة.
دعم البروتوكول الأصلي
يسمح استيعاب JDBC وThrift RPC وREST API V2 وMQTT لأي جهاز أو لوحة معلومات أو أداة تحليل بالاتصال دون الحاجة إلى محولات مخصصة.
Grafana وSpark جاهزان
تحول الموصلات الرسمية لـ Grafana و Apache Spark و Flink و Kafka و Hadoop نظام IoTDB إلى واجهة خلفية جاهزة للاستخدام للسلاسل الزمنية لخطوط الأنابيب الحالية.
لماذا تشغّل Apache IoTDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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