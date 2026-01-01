Apache IoTDB هي قاعدة بيانات زمنية مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص به نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية أن تقترب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ومخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية بالفعل.

تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على VPS الخاص بك مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana و Spark و Flink و Kafka و MQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى السحابات الخارجية.