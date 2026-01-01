خصم يصل إلى 69% على Apache IoTDB

انشر Apache IoTDB بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات السلاسل الزمنية لإنترنت الأشياء الصناعي توفر استيعابًا عالي الإنتاجية، واستعلامات في أقل من ثانية، وضغطًا فائق الارتفاع عند الحافة.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache IoTDB بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache IoTDB

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache IoTDB

Apache IoTDB هي قاعدة بيانات زمنية مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص به نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية أن تقترب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ومخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية بالفعل.

تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على VPS الخاص بك مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana و Spark و Flink و Kafka و MQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى السحابات الخارجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache IoTDB

تخزين عمودي لـ TsFile

تنسيق تخزين عمودي مصمم خصيصًا ومُحسّن لبيانات السلاسل الزمنية يوفر نسب ضغط تصل إلى 20:1 مقارنة بقواعد البيانات التقليدية.

استيعاب عالي الإنتاجية

يتعامل مع ملايين عمليات الكتابة في الثانية من أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة، وذلك باستخدام شجرة دمج منظمة بالسجل (Log-Structured Merge tree) المصممة لأعباء العمل التي تتطلب كتابة مكثفة.

مخطط الجهاز الشجري

نموذج المسار الهرمي يعكس كيفية تنظيم المصانع والأساطيل لأجهزة الاستشعار، مع أحرف البدل الغامضة لاستعلامات التجميع عبر الأجهزة.

دعم البروتوكول الأصلي

يسمح استيعاب JDBC وThrift RPC وREST API V2 وMQTT لأي جهاز أو لوحة معلومات أو أداة تحليل بالاتصال دون الحاجة إلى محولات مخصصة.

Grafana وSpark جاهزان

تحول الموصلات الرسمية لـ Grafana و Apache Spark و Flink و Kafka و Hadoop نظام IoTDB إلى واجهة خلفية جاهزة للاستخدام للسلاسل الزمنية لخطوط الأنابيب الحالية.

لماذا تشغّل Apache IoTDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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