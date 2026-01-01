FileGator هو مدير ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يوفر واجهة ويب نظيفة لرفع وتنزيل وتنظيم ومشاركة الملفات على خادمك. تم بناؤه على بنية ملفات مسطحة بدون اعتماد على قاعدة بيانات، ويعمل كخدمة واحدة خفيفة الوزن مع حسابات المستخدمين والأذونات المخزنة في ملف JSON بسيط. يتيح لك الوصول المستند إلى الأدوار إنشاء حسابات للمسؤول والمستخدم والضيف — لكل منها أذونات قابلة للتكوين للقراءة والكتابة والرفع والتنزيل وإعادة التسمية والحذف وأرشفة الملفات.

استضافة FileGator ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملفات على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون حصص تخزين، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى بياناتك. يعمل بموارد قليلة، مما يجعله سهل النشر جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى دون تخصيص خادم كامل لإدارة الملفات.