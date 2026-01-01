انشر FileGator بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار، ودعم الأرشيف، ومعاينة الوسائط — لا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FileGator
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FileGator
FileGator هو مدير ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يوفر واجهة ويب نظيفة لرفع وتنزيل وتنظيم ومشاركة الملفات على خادمك. تم بناؤه على بنية ملفات مسطحة بدون اعتماد على قاعدة بيانات، ويعمل كخدمة واحدة خفيفة الوزن مع حسابات المستخدمين والأذونات المخزنة في ملف JSON بسيط. يتيح لك الوصول المستند إلى الأدوار إنشاء حسابات للمسؤول والمستخدم والضيف — لكل منها أذونات قابلة للتكوين للقراءة والكتابة والرفع والتنزيل وإعادة التسمية والحذف وأرشفة الملفات.
استضافة FileGator ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملفات على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون حصص تخزين، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى بياناتك. يعمل بموارد قليلة، مما يجعله سهل النشر جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى دون تخصيص خادم كامل لإدارة الملفات.
الميزات الرئيسية لـ FileGator
أذونات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات للمسؤول والمستخدم والضيف بأذونات مستقلة لكل عملية — للتحكم في من يمكنه قراءة الملفات وتحميلها وتنزيلها وإعادة تسميتها وحذفها وأرشفتها بشكل منفصل.
لا حاجة إلى قاعدة بيانات
يتم تخزين جميع حسابات المستخدمين والتكوينات في ملفات JSON مسطحة، مما يلغي الحاجة إلى قاعدة بيانات ويجعل النشر بسيطًا ومحمولًا.
إدارة الأرشيف
إنشاء واستخراج أرشيفات ZIP عبر المتصفح بدون SSH أو أدوات سطر الأوامر، مما يجعل عمليات نقل الملفات الكبيرة والنسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً.
روابط المشاركة العامة
إنشاء روابط تنزيل عامة للملفات أو المجلدات حتى يتمكن المستلمون الخارجيون من الوصول إلى محتوى معين دون الحاجة إلى حساب على الخادم.
معاينة الوسائط
معاينة الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والملفات النصية مباشرة في المتصفح — لا يلزم التنزيل لتأكيد الملف الصحيح قبل المشاركة.
لماذا تشغّل FileGator على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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