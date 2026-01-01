نشر Grav بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) سريع وحديث يعتمد على الملفات المسطحة ولا يتطلب قاعدة بيانات — فقط ملفات Markdown وقوالب Twig ونظام بيئي للمكونات الإضافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grav
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grav
Grav هو نظام إدارة محتوى حديث يعتمد على الملفات المسطحة، يقوم بتخزين جميع المحتوى كملفات Markdown على نظام الملفات، مما يلغي الحاجة إلى قاعدة بيانات بالكامل. مبني على PHP مع قوالب Twig، يوفر تحميل صفحات سريعًا من خلال التخزين المؤقت المستند إلى الملفات، ولوحة تحكم مدمجة للمحررين غير التقنيين، وأكثر من 300 إضافة للنماذج، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبحث، والمحتوى متعدد اللغات.
استضافة Grav ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن النسخ الاحتياطية بسيطة مثل نسخ مجلد، ويتم التعامل مع التحكم في الإصدار بواسطة Git بشكل أصلي، ولا توجد قيود على اتصالات قاعدة البيانات، أو مشكلات في ضبط الاستعلامات، أو مهام نسخ احتياطي منفصلة — فقط الملفات وتطبيقك يعملان على الأجهزة التي تتحكم فيها.
الميزات الرئيسية لـ Grav
لا يلزم وجود قاعدة بيانات
كل المحتوى يوجد كملفات Markdown، مما يلغي الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات، أو تجميع الاتصالات، أو تحسين الاستعلامات لأعباء عمل الموقع النموذجية.
لوحة المشرف المدمجة
إدارة الصفحات والمظاهر والإضافات وحسابات المستخدمين من خلال واجهة ويب مصقولة دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر أو تعديل الملفات مباشرة.
نظام بيئي غني بالمكونات الإضافية
أكثر من 300 إضافة تغطي النماذج، والدعم متعدد اللغات، والبحث، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتحسين الصور، والمزيد — قم بتثبيتها بنقرة واحدة من لوحة الإدارة.
محتوى صديق لـ Git
البنية القائمة على الملفات تجعل الموقع بأكمله — المحتوى، والتكوين، والتعليمات البرمجية — قابلاً للتتبع في Git لعمليات النشر التلقائية وسجل التغييرات.
قوالب Twig
أنشئ سمات مخصصة بالكامل باستخدام محرك قوالب Twig مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات المحتوى القوية، ونظام التصنيف، وخط أنابيب الوسائط.
لماذا تشغّل Grav على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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