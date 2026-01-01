Memgraph هي قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة مصممة لعمليات الاجتياز في الوقت الفعلي على مجموعات البيانات الكبيرة والمترابطة. إنها متوافقة تمامًا مع Cypher — مما يجعلها بديلاً مباشرًا لاستعلامات Neo4j — مع توفير زمن انتقال أقل بكثير في أعباء العمل المتدفقة والقائمة على الأحداث. تضيف مكتبة MAGE المرفقة أكثر من 50 وحدة خوارزمية رسوم بيانية (PageRank، اكتشاف المجتمع، أقصر المسارات، والمزيد) التي تعمل محليًا داخل قاعدة البيانات بدون أطر عمل خارجية.

يقرن هذا النشر Memgraph مع Memgraph Lab، وهي واجهة استعلام مرئية قائمة على المتصفح لكتابة استعلامات Cypher، واستكشاف بنية الرسم البياني، وتشغيل تجارب الخوارزميات. يمنحك تشغيل كليهما على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، والاحتفاظ بالبيانات، وسياسات الوصول — بدون تسعير سحابي لكل عقدة أو قيود البائع.