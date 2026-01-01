انشر Memgraph بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسومية عالية الأداء تعتمد على الذاكرة الحية، مخصصة للتحليلات في الوقت الحقيقي على البيانات المتصلة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي، وخطوط أنابيب التدفق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Memgraph
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Memgraph
Memgraph هي قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة مصممة لعمليات الاجتياز في الوقت الفعلي على مجموعات البيانات الكبيرة والمترابطة. إنها متوافقة تمامًا مع Cypher — مما يجعلها بديلاً مباشرًا لاستعلامات Neo4j — مع توفير زمن انتقال أقل بكثير في أعباء العمل المتدفقة والقائمة على الأحداث. تضيف مكتبة MAGE المرفقة أكثر من 50 وحدة خوارزمية رسوم بيانية (PageRank، اكتشاف المجتمع، أقصر المسارات، والمزيد) التي تعمل محليًا داخل قاعدة البيانات بدون أطر عمل خارجية.
يقرن هذا النشر Memgraph مع Memgraph Lab، وهي واجهة استعلام مرئية قائمة على المتصفح لكتابة استعلامات Cypher، واستكشاف بنية الرسم البياني، وتشغيل تجارب الخوارزميات. يمنحك تشغيل كليهما على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، والاحتفاظ بالبيانات، وسياسات الوصول — بدون تسعير سحابي لكل عقدة أو قيود البائع.
الميزات الرئيسية لـ Memgraph
الأداء في الذاكرة
يتم تخزين بيانات الرسوم البيانية بالكامل في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يتيح عمليات اجتياز في أقل من جزء من الثانية واستجابات استعلام في الوقت الفعلي حتى على مجموعات البيانات المترابطة بعمق.
توافق سايفر
دعم openCypher الكامل يعني أن استعلامات Neo4j وبرامج التشغيل والأدوات الحالية تنتقل بأقل قدر من التغييرات إلى بنية الاستعلام.
مكتبة خوارزميات MAGE
أكثر من 50 خوارزمية رسوم بيانية مدمجة — PageRank، مركزية البينية، اكتشاف المجتمع، التنبؤ بالروابط — تعمل كوحدات استعلام أصلية بدون مسارات خارجية.
Memgraph Lab UI
واجهة مرئية قائمة على المتصفح لكتابة وتشغيل استعلامات Cypher، وفحص طوبولوجيا الرسم البياني، واستكشاف نتائج الخوارزميات بشكل تفاعلي.
استيعاب البيانات المتدفقة
تسمح تكاملات Kafka و Pulsar الأصلية بتحديثات الرسوم البيانية المستمرة من تدفقات الأحداث بدون خطوط أنابيب ETL الدفعية أو موصلات خارجية.
غراف راغ وذاكرة الذكاء الاصطناعي
الذاكرة والاسترجاع المهيكلان بيانيًا يعززان تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بسياق يراعي العلاقات، مما يمكّن من الحصول على استجابات أكثر دقة في وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة.
لماذا تشغّل Memgraph على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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