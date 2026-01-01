خصم يصل إلى 69% على Scada-LTS

نشر Scada-LTS بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام سكادا ويب مفتوح المصدر للمراقبة الصناعية ولوحات المعلومات والإنذارات والتحكم في الأجهزة القائم على البروتوكول.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Scada-LTS بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Scada-LTS

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Scada-LTS

Scada-LTS هو نظام سكادا (التحكم الإشرافي وجمع البيانات) قائم على Java وأصيل للويب، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى مراقبة المعدات الصناعية والتحكم فيها من خلال متصفح. متفرع من قاعدة أكواد Mango Automation المثبتة، يأتي مع محرر عرض رسومي، وتسجيل البيانات التاريخية، وإدارة الإنذارات، والبرمجة النصية، وبرامج تشغيل مدمجة لـ Modbus و SNMP و OPC وبروتوكولات صناعية أخرى — بدون تراخيص احتكارية أو رسوم لكل علامة.

تُبقي استضافة Scada-LTS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العمليات، وبيانات اعتماد الجهاز، ونشاط المشغل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع جعل لوحات المعلومات متاحة لفرق العمل الميدانية عبر بروتوكول HTTPS القياسي دون تعريض وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) للإنترنت العام.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Scada-LTS

برامج تشغيل متعددة البروتوكولات

تتصل مصادر بيانات Modbus و SNMP و OPC و HTTP و SQL الأصلية بأجهزة PLC وأجهزة الاستشعار والأنظمة الحالية دون الحاجة إلى بوابات طرف ثالث.

محرر طرق العرض الرسومية

يتيح منشئ العرض بالسحب والإفلات للمهندسين إنشاء مخططات محاكاة مباشرة ومقاييس ومخططات اتجاه مباشرة في المتصفح.

الإنذارات ومعالجات الأحداث

تحول مستويات الإنذار القابلة للتكوين، مع إجراءات البريد الإلكتروني والبرمجة النصية ونقاط الضبط، الحالات الشاذة إلى استجابات آلية في جميع أنحاء المصنع.

تسجيل البيانات التاريخية

يتم ختم كل نقطة بيانات بوقت وتخزينها في MySQL، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد والتقارير ومسارات التدقيق التنظيمية.

البرمجة النصية ونقاط ميتا

نقاط الميتا ومعالجات الأحداث المعتمدة على جافاسكريبت تحسب القيم المشتقة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمنطق المخصص دون الحاجة إلى خدمات خارجية.

بنية أصلية للويب

يعمل في Apache Tomcat بواجهة مستخدم تعتمد بالكامل على المتصفح، بحيث يمكن للمشغلين الوصول إلى لوحات المعلومات من أي جهاز على الشبكة.

لماذا تشغّل Scada-LTS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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