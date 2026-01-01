نشر Scada-LTS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام سكادا ويب مفتوح المصدر للمراقبة الصناعية ولوحات المعلومات والإنذارات والتحكم في الأجهزة القائم على البروتوكول.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Scada-LTS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Scada-LTS
Scada-LTS هو نظام سكادا (التحكم الإشرافي وجمع البيانات) قائم على Java وأصيل للويب، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى مراقبة المعدات الصناعية والتحكم فيها من خلال متصفح. متفرع من قاعدة أكواد Mango Automation المثبتة، يأتي مع محرر عرض رسومي، وتسجيل البيانات التاريخية، وإدارة الإنذارات، والبرمجة النصية، وبرامج تشغيل مدمجة لـ Modbus و SNMP و OPC وبروتوكولات صناعية أخرى — بدون تراخيص احتكارية أو رسوم لكل علامة.
تُبقي استضافة Scada-LTS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العمليات، وبيانات اعتماد الجهاز، ونشاط المشغل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع جعل لوحات المعلومات متاحة لفرق العمل الميدانية عبر بروتوكول HTTPS القياسي دون تعريض وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) للإنترنت العام.
الميزات الرئيسية لـ Scada-LTS
برامج تشغيل متعددة البروتوكولات
تتصل مصادر بيانات Modbus و SNMP و OPC و HTTP و SQL الأصلية بأجهزة PLC وأجهزة الاستشعار والأنظمة الحالية دون الحاجة إلى بوابات طرف ثالث.
محرر طرق العرض الرسومية
يتيح منشئ العرض بالسحب والإفلات للمهندسين إنشاء مخططات محاكاة مباشرة ومقاييس ومخططات اتجاه مباشرة في المتصفح.
الإنذارات ومعالجات الأحداث
تحول مستويات الإنذار القابلة للتكوين، مع إجراءات البريد الإلكتروني والبرمجة النصية ونقاط الضبط، الحالات الشاذة إلى استجابات آلية في جميع أنحاء المصنع.
تسجيل البيانات التاريخية
يتم ختم كل نقطة بيانات بوقت وتخزينها في MySQL، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد والتقارير ومسارات التدقيق التنظيمية.
البرمجة النصية ونقاط ميتا
نقاط الميتا ومعالجات الأحداث المعتمدة على جافاسكريبت تحسب القيم المشتقة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمنطق المخصص دون الحاجة إلى خدمات خارجية.
بنية أصلية للويب
يعمل في Apache Tomcat بواجهة مستخدم تعتمد بالكامل على المتصفح، بحيث يمكن للمشغلين الوصول إلى لوحات المعلومات من أي جهاز على الشبكة.
لماذا تشغّل Scada-LTS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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