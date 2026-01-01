انشر Beszel Agent بنقرة واحدة.
وكيل مراقبة خفيف الوزن يجمع مقاييس الخادم والحاويات لمركز Beszel الخاص بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Beszel Agent
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Beszel Agent
وكيل Beszel هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويقوم بجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والقرص والشبكة باستمرار إلى جانب إحصائيات حاويات Docker، ثم يقوم بإعادة توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.
الوكيل ضئيل عن قصد — يستهلك موارد لا تذكر مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عبر مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤية كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز نقطة تثبيت المقبس تلك.
الميزات الرئيسية لـ Beszel Agent
مقاييس النظام في الوقت الفعلي
يتتبع باستمرار استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة حتى يكون لدى مركز Beszel الخاص بك دائمًا صورة محدثة عن صحة الخادم.
مراقبة على مستوى الحاوية
يقرأ من مقبس Docker للإبلاغ عن استهلاك الموارد لكل حاوية، مما يساعدك على تحديد أعباء العمل التي تسبب الحمل.
الحد الأدنى من بصمة الموارد
مصمم للعمل بهدوء في الخلفية دون تأثير ملموس على أداء التطبيق أو موارد النظام المتاحة.
أمان اتصال المركز
تمنع الاتصالات الموثقة بالرمز المميز بمركز Beszel استيعاب المقاييس غير المصرح به وتحافظ على خصوصية بيانات المراقبة الخاصة بك.
لماذا تشغّل Beszel Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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