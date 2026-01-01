وكيل Beszel هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويقوم بجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والقرص والشبكة باستمرار إلى جانب إحصائيات حاويات Docker، ثم يقوم بإعادة توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.

الوكيل ضئيل عن قصد — يستهلك موارد لا تذكر مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عبر مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤية كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز نقطة تثبيت المقبس تلك.