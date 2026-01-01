Grafana Tempo هو نظام خلفي لتتبع التوزيع على نطاق واسع، مصمم لاستيعاب التتبعات من OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin ومصادر أخرى دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة. على عكس مخازن التتبع التي تعتمد على Elasticsearch أو Cassandra، يخزن Tempo بيانات التتبع في تخزين الكائنات، مما يجعله فعالاً من حيث التكلفة على نطاق واسع. يتكامل أصلاً مع Grafana للسماح للمهندسين بالانتقال من مقياس Prometheus أو سطر سجل Loki مباشرة إلى التتبع المقابل.

يجمع هذا القالب Tempo مع Grafana Alloy كجامع OpenTelemetry، و Prometheus للمقاييس، و Grafana كطبقة تصور — مما يمنحك مكدس تتبع موزع مكتفٍ ذاتيًا تمتلكه وتتحكم فيه بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).