انشر Grafana Tempo بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر لتتبع موزع متوافقة مع OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin، مع تصور Grafana مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grafana Tempo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grafana Tempo
Grafana Tempo هو نظام خلفي لتتبع التوزيع على نطاق واسع، مصمم لاستيعاب التتبعات من OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin ومصادر أخرى دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة. على عكس مخازن التتبع التي تعتمد على Elasticsearch أو Cassandra، يخزن Tempo بيانات التتبع في تخزين الكائنات، مما يجعله فعالاً من حيث التكلفة على نطاق واسع. يتكامل أصلاً مع Grafana للسماح للمهندسين بالانتقال من مقياس Prometheus أو سطر سجل Loki مباشرة إلى التتبع المقابل.
يجمع هذا القالب Tempo مع Grafana Alloy كجامع OpenTelemetry، و Prometheus للمقاييس، و Grafana كطبقة تصور — مما يمنحك مكدس تتبع موزع مكتفٍ ذاتيًا تمتلكه وتتحكم فيه بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ Grafana Tempo
OpenTelemetry أصلي
يقبل التتبعات عبر بروتوكولات OTLP gRPC و HTTP و Jaeger و Zipkin، بحيث يمكن لأي تطبيق مجهز إرسال البيانات دون الحاجة إلى حزم تطوير برمجيات (SDKs) خاصة بالموردين.
مقاييس من التتبعات
يولد تلقائيًا مقاييس RED (المعدل، الأخطاء، المدة) من بيانات النطاق عبر مولد المقاييس، ويملأ بروميثيوس برؤى على مستوى الخدمة بدون أدوات إضافية.
تكامل Grafana
مصدر بيانات Grafana المهيأ مسبقًا يتيح لك الانتقال من أي مقياس أو سطر سجل إلى التتبع المرتبط بنقرة واحدة، مما يسرع تحليل السبب الجذري.
TraceQL لغة الاستعلام
لغة استعلام مصممة خصيصًا تتيح لك تصفية وتجميع التتبعات حسب الخدمة، المدة، حالة الخطأ، وسمات الامتداد بدقة لا يمكن للبحث المخصص أن يضاهيها.
تخزين اقتصادي
يخزن بيانات التتبع على القرص المحلي دون الحاجة إلى Elasticsearch أو Cassandra، مما يحافظ على بساطة البنية التحتية وتكاليف التشغيل متوقعة.
تصور مخطط الخدمة
يستمد خرائط تبعية الخدمة من بيانات التتبع ويعرضها في Grafana، مما يمنح الفرق رؤية محدثة باستمرار للتواصل بين الخدمات والكمون.
لماذا تشغّل Grafana Tempo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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