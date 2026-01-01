Morphic هو محرك بحث مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين نماذج اللغة الكبيرة والبحث في الويب في الوقت الفعلي لإنتاج إجابات منظمة وموثقة بالمصادر. بدلاً من قائمة روابط مرتبة، يقرأ Morphic محتوى الويب ويقوم بتجميعه ليحصل المستخدمون على استجابة مباشرة مع مراجع يمكنهم التحقق منها. يدعم نماذج OpenAI و Anthropic و Google Gemini ونماذج Ollama المحلية، مما يتيح لك اختيار الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.

تضمن استضافة Morphic ذاتيًا الاحتفاظ بكل استعلام بحث وسجل محادثة على الخادم الخاص بك. يجمع هذا النشر SearXNG كواجهة خلفية للبحث، لذلك لا يلزم اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات بحث خارجية (API) — فقط مفتاح مزود ذكاء اصطناعي وخادمك الافتراضي الخاص (VPS).