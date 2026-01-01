نشر Morphic بنقرة واحدة.
محرك بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يقدم إجابات توليدية وموثقة بدلاً من قوائم الروابط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Morphic
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Morphic
Morphic هو محرك بحث مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين نماذج اللغة الكبيرة والبحث في الويب في الوقت الفعلي لإنتاج إجابات منظمة وموثقة بالمصادر. بدلاً من قائمة روابط مرتبة، يقرأ Morphic محتوى الويب ويقوم بتجميعه ليحصل المستخدمون على استجابة مباشرة مع مراجع يمكنهم التحقق منها. يدعم نماذج OpenAI و Anthropic و Google Gemini ونماذج Ollama المحلية، مما يتيح لك اختيار الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.
تضمن استضافة Morphic ذاتيًا الاحتفاظ بكل استعلام بحث وسجل محادثة على الخادم الخاص بك. يجمع هذا النشر SearXNG كواجهة خلفية للبحث، لذلك لا يلزم اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات بحث خارجية (API) — فقط مفتاح مزود ذكاء اصطناعي وخادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ Morphic
إجابات توليدية مستشهد بها
Morphic يركب المعلومات من مصادر متعددة ويقدم إجابة منظمة مع استشهادات مضمنة، حتى يتمكن المستخدمون من قراءة كل ادعاء والتحقق منه.
دعم الذكاء الاصطناعي متعدد المزودين
التبديل بين OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، أو مثيل Ollama محلي دون تغيير الواجهة — ما عليك سوى تحديث مفتاح API الخاص بك.
سجل الدردشة الدائم
يتم حفظ كل محادثة بحث في PostgreSQL، حتى يتمكن المستخدمون من العودة إلى المحادثات السابقة، ومتابعة الأسئلة، ومشاركة النتائج عبر رابط.
بحث خاص مجمع
يتم تضمين SearXNG كواجهة خلفية للبحث عبر الويب، مما يعني عدم الحاجة إلى اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات البحث وأن الاستعلامات لا تصل أبدًا إلى مزودي البحث التجاريين.
أسئلة المتابعة
يدعم Morphic المحادثات متعددة الأدوار ضمن سلسلة بحث، مما يسمح للمستخدمين بتحسين أو توسيع أو إعادة توجيه أي إجابة دون الحاجة للبدء من جديد.
لماذا تشغّل Morphic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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