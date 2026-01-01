LavinMQ هو وسيط رسائل خفيف الوزن وعالي الأداء مبني حول بروتوكول AMQP 0-9-1. مصمم مع مراعاة الإنتاجية، يصل أداؤه إلى مليون رسالة في الثانية مع الحفاظ على استهلاك منخفض للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية — مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى مراسلة موثوقة دون تكاليف بنية تحتية باهظة.

تمنحك استضافة LavinMQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للمراسلة الخاصة بك. وهو يدعم أنواع التبادل المباشر والموضوعي والتوزيعي والمتقدمة، بالإضافة إلى التجميع والاتحاد وقوائم انتظار التدفق وMQTT ومراقبة Prometheus — كل ما يلزم لخطوط أنابيب المراسلة على مستوى الإنتاج.