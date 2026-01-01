نشر LavinMQ بتثبيت بنقرة واحدة.
وسيط رسائل AMQP عالي الأداء يقدم ما يصل إلى مليون رسالة في الثانية مع واجهة إدارة ويب مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LavinMQ
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LavinMQ
LavinMQ هو وسيط رسائل خفيف الوزن وعالي الأداء مبني حول بروتوكول AMQP 0-9-1. مصمم مع مراعاة الإنتاجية، يصل أداؤه إلى مليون رسالة في الثانية مع الحفاظ على استهلاك منخفض للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية — مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى مراسلة موثوقة دون تكاليف بنية تحتية باهظة.
تمنحك استضافة LavinMQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للمراسلة الخاصة بك. وهو يدعم أنواع التبادل المباشر والموضوعي والتوزيعي والمتقدمة، بالإضافة إلى التجميع والاتحاد وقوائم انتظار التدفق وMQTT ومراقبة Prometheus — كل ما يلزم لخطوط أنابيب المراسلة على مستوى الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ LavinMQ
إنتاجية عالية
تم اختباره ليحقق ما يصل إلى مليون رسالة في الثانية، يقدم LavinMQ أداءً استثنائيًا لأعباء عمل المراسلة المتطلبة.
دعم AMQP و MQTT
يدعم أصلاً بروتوكولات AMQP 0-9-1 و MQTT، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من عملاء ومكتبات المراسلة.
واجهة إدارة الويب
واجهة إدارة مدمجة تتيح لك مراقبة قوائم الانتظار والتبادلات والاتصالات ومعدلات الرسائل من أي متصفح.
أنواع التبادل المتقدمة
يدعم تبادلات الرسائل المباشرة، والموضوعية، والتوزيعية، والتجزئة المتسقة، والرسائل الميتة، والرسائل المؤجلة لمنطق توجيه مرن.
التجميع والاتحاد
توسيع النطاق أفقيًا مع دعم التجميع المدمج والاتحاد لعمليات النشر الموزعة وعالية التوفر.
تكامل بروميثيوس
يعرض المقاييس لجمع بيانات بروميثيوس، مما يتيح التكامل السلس مع لوحات معلومات جرافانا وخطوط أنابيب التنبيه.
لماذا تشغّل LavinMQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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