انشر لانجفلو بتثبيت بنقرة واحدة.
منشئ سير عمل AI مرئي بالسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات LLM باستخدام OpenAI وAnthropic والنماذج المحلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Langflow
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Langflow
Langflow هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين والفرق بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحة بصرية. قم بتوصيل نماذج LLM وقواعد بيانات المتجهات وواجهات برمجة التطبيقات ومصادر البيانات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها — لا يتطلب الأمر أي كود نموذجي. وهي تدعم OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini والنماذج المستضافة محليًا، مما يجعل بناء روبوتات الدردشة وخطوط أنابيب RAG وسير عمل الوكلاء المتعددين أمرًا سهلاً.
تضمن استضافة Langflow على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سير عمل الذكاء الاصطناعي وبيانات المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها، مما يلغي الاعتماد على بائع معين ويضمن أن المستندات الحساسة التي تتم معالجتها عبر خطوط أنابيب RAG لا تغادر بيئتك أبدًا. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتوفير استمرارية موثوقة للتدفقات والمستخدمين وحالة التطبيق.
الميزات الرئيسية لـ Langflow
منشئ تدفق العمل المرئي
أنشئ تطبيقات LLM عن طريق ربط المكونات على لوحة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية متكررة لخط الأنابيب.
دعم LLM متعدد المزودين
التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini ونماذج Ollama المحلية ضمن سير العمل نفسه.
مسارات RAG
ربط قواعد بيانات المتجهات بنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لبناء سير عمل التوليد المعزز بالاسترجاع التي تجيب على الأسئلة من مستنداتك الخاصة.
نشر API
اعرض أي سير عمل مكتمل كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات REST للتكامل في تطبيقات الإنتاج.
مكونات مخصصة
اكتب مكونات بايثون لتوسيع Langflow بمنطق خاص، أو واجهات برمجة تطبيقات داخلية، أو مصادر بيانات متخصصة.
لماذا تشغّل Langflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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