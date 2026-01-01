Langflow هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين والفرق بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحة بصرية. قم بتوصيل نماذج LLM وقواعد بيانات المتجهات وواجهات برمجة التطبيقات ومصادر البيانات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها — لا يتطلب الأمر أي كود نموذجي. وهي تدعم OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini والنماذج المستضافة محليًا، مما يجعل بناء روبوتات الدردشة وخطوط أنابيب RAG وسير عمل الوكلاء المتعددين أمرًا سهلاً.

تضمن استضافة Langflow على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سير عمل الذكاء الاصطناعي وبيانات المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها، مما يلغي الاعتماد على بائع معين ويضمن أن المستندات الحساسة التي تتم معالجتها عبر خطوط أنابيب RAG لا تغادر بيئتك أبدًا. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتوفير استمرارية موثوقة للتدفقات والمستخدمين وحالة التطبيق.