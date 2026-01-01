Hiccup هي صفحة بدء ثابتة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مصممة لوضع روابطك الأكثر استخدامًا في المقدمة والوسط. تم بناؤها كتطبيق React يتم تقديمه بواسطة Nginx، ولا تتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط ملف تكوين JSON يمكنك تحريره مباشرة أو إدارته من خلال محرر التكوين المدمج. تتيح البطاقات المميزة والفئات المنظمة وشريط البحث القوي متعدد المزودين الانتقال بسرعة فائقة إلى أي إشارة مرجعية من علامة تبويب واحدة.

استضافة Hiccup ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إشاراتك المرجعية تظل خاصة، وتُحمّل فورًا من الملفات الثابتة، وتبقى متاحة من أي جهاز. مع دعم PWA، واختصارات لوحة المفاتيح، وإدارة الروابط بالسحب والإفلات، ووضع القراءة فقط للشاشات المشتركة، تتناسب Hiccup بشكل متساوٍ كصفحة بدء شخصية للمتصفح أو لوحة تحكم منزلية للخدمات المشتركة.