انشر Hiccup بتثبيت بنقرة واحدة.
صفحة بدء سريعة وثابتة لتنظيم أهم روابطك وإشاراتك المرجعية في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hiccup
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hiccup
Hiccup هي صفحة بدء ثابتة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مصممة لوضع روابطك الأكثر استخدامًا في المقدمة والوسط. تم بناؤها كتطبيق React يتم تقديمه بواسطة Nginx، ولا تتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط ملف تكوين JSON يمكنك تحريره مباشرة أو إدارته من خلال محرر التكوين المدمج. تتيح البطاقات المميزة والفئات المنظمة وشريط البحث القوي متعدد المزودين الانتقال بسرعة فائقة إلى أي إشارة مرجعية من علامة تبويب واحدة.
استضافة Hiccup ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إشاراتك المرجعية تظل خاصة، وتُحمّل فورًا من الملفات الثابتة، وتبقى متاحة من أي جهاز. مع دعم PWA، واختصارات لوحة المفاتيح، وإدارة الروابط بالسحب والإفلات، ووضع القراءة فقط للشاشات المشتركة، تتناسب Hiccup بشكل متساوٍ كصفحة بدء شخصية للمتصفح أو لوحة تحكم منزلية للخدمات المشتركة.
الميزات الرئيسية لـ Hiccup
بحث متعدد المزودين
ابحث عبر Google وDuckDuckGo وAmazon ومقدمي الخدمات المخصصين في وقت واحد، أو انتقل مباشرة إلى رابط محفوظ بالاسم أو العلامة.
محرر تكوين JSON
إدارة لوحة التحكم الخاصة بك بالكامل من خلال محرر إعدادات مدمج — تحميل من عنوان URL أو ملف محلي، معاينة إعدادات متعددة، وتنزيل النسخ الاحتياطية في أي وقت.
روابط السحب والإفلات
إضافة أو تحديث الروابط وخلفيات البطاقات عن طريق سحب عناوين URL أو الصور من نافذة متصفح أخرى مباشرة على أي بطاقة.
التنقل بلوحة المفاتيح
دعم كامل لاختصارات لوحة المفاتيح يتيح لك فتح الروابط، وتبديل وضع التحرير، والتنقل في لوحة التحكم دون لمس الماوس.
PWA وجاهز للجوال
قم بتثبيت Hiccup كتطبيق ويب تقدمي على أي جهاز للوصول السريع من الشاشة الرئيسية إلى جميع إشاراتك المرجعية من سطح المكتب أو الهاتف المحمول.
لماذا تشغّل Hiccup على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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