انشر Ghostfolio بنقرة واحدة.
لوحة تحكم لإدارة الثروات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، لتتبع الاستثمارات في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والعملات المشفرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ghostfolio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ghostfolio
Ghostfolio هي لوحة معلومات مفتوحة المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية توحد محفظتك الاستثمارية عبر فئات أصول متعددة — الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، العملات المشفرة، والمزيد — في عرض موحد واحد. توفر تحليلات أداء مفصلة، وعوائد مرجحة زمنياً، وبيانات سوق في الوقت الفعلي دون إرسال بياناتك المالية إلى خدمات طرف ثالث.
تمنحك استضافة Ghostfolio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمعلوماتك المالية الحساسة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الدائم وRedis للتخزين المؤقت، مما يضمن حسابات سريعة للمحفظة وأداءً موثوقًا مع نمو سجل معاملاتك.
الميزات الرئيسية لـ Ghostfolio
تتبع الأصول المتعددة
راقب الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة، العملات المشفرة، السندات، والأصول البديلة في لوحة تحكم واحدة وموحدة للمحفظة.
تحليلات الأداء
عوائد مفصلة مرجحة زمنياً، ومعدل العائد الداخلي، ومقاييس الأداء السنوية تساعدك على تقييم قراراتك الاستثمارية.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع البيانات المالية على الخادم الخاص بك — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث إلى محفظتك أو سجل معاملاتك.
تتبع توزيعات الأرباح
تتبع دخل الأرباح الموزعة والتوزيعات عبر جميع الاستثمارات مع تقارير الدخل وحسابات العائد.
استيراد CSV
استورد المعاملات من ملفات CSV ومن منصات وساطة متنوعة لضم سجل محفظتك الحالي بسرعة.
لماذا تشغّل Ghostfolio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."