خصم يصل إلى 69% على Dittofeed

نشر Dittofeed بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وSlack والإشعارات الفورية على الهاتف المحمول.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD80.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Dittofeed بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Dittofeed

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Dittofeed

Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لـ Braze و Iterable، مصمم لفرق المنتجات والتسويق التي تحتاج إلى تحكم كامل في رسائل العملاء دون تسعير لكل رسالة. يتيح لك تصميم تدفقات رحلة آلية يتم تشغيلها بواسطة سلوك المستخدم — مثل تسلسلات الإعداد، وحملات إعادة التفاعل، والتنبيهات المتعلقة بالمعاملات، والمزيد — عبر قنوات البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وواتساب، وسلاك، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول.

تتيح لك استضافة Dittofeed ذاتيًا الاحتفاظ بجميع بيانات أحداث العملاء، وقوائم جهات الاتصال، وسجل الرسائل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب رسوم كل مقعد ورسوم كل رسالة مع الاحتفاظ بالقدرة على التكامل مباشرة مع مستودع البيانات الخاص بك، وربط مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، والامتثال لمتطلبات إقامة البيانات.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Dittofeed

أتمتة الرحلة

تصميم تدفقات رسائل متعددة الخطوات يتم تشغيلها بواسطة أحداث المستخدم، أو تأخيرات زمنية، أو عضوية الشريحة باستخدام محرر سحب وإفلات مرئي.

التوصيل متعدد القنوات

أرسل الرسائل عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وإشعارات الجوال، وواتساب، وسلاك من منصة واحدة دون الحاجة إلى إدارة مزودين منفصلين لكل قناة.

التجزئة السلوكية

أنشئ شرائح جمهور ديناميكية من أحداث المستخدم وخصائصه في الوقت الفعلي لاستهداف المستخدمين المناسبين في الوقت المناسب.

مكتبة النماذج

أنشئ قوالب الرسائل وقم بإصدارها باستخدام محرر غني، ثم أعد استخدامها عبر رحلات وحملات متعددة.

تحليلات التسليم

تتبع معدلات الفتح، ومعدلات النقر، والتحويلات، وأخطاء التسليم لكل رحلة وقناة لتحسين الرسائل بمرور الوقت.

لماذا تشغّل Dittofeed على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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