نشر Dittofeed بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وSlack والإشعارات الفورية على الهاتف المحمول.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dittofeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dittofeed
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لـ Braze و Iterable، مصمم لفرق المنتجات والتسويق التي تحتاج إلى تحكم كامل في رسائل العملاء دون تسعير لكل رسالة. يتيح لك تصميم تدفقات رحلة آلية يتم تشغيلها بواسطة سلوك المستخدم — مثل تسلسلات الإعداد، وحملات إعادة التفاعل، والتنبيهات المتعلقة بالمعاملات، والمزيد — عبر قنوات البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وواتساب، وسلاك، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول.
تتيح لك استضافة Dittofeed ذاتيًا الاحتفاظ بجميع بيانات أحداث العملاء، وقوائم جهات الاتصال، وسجل الرسائل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب رسوم كل مقعد ورسوم كل رسالة مع الاحتفاظ بالقدرة على التكامل مباشرة مع مستودع البيانات الخاص بك، وربط مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، والامتثال لمتطلبات إقامة البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Dittofeed
أتمتة الرحلة
تصميم تدفقات رسائل متعددة الخطوات يتم تشغيلها بواسطة أحداث المستخدم، أو تأخيرات زمنية، أو عضوية الشريحة باستخدام محرر سحب وإفلات مرئي.
التوصيل متعدد القنوات
أرسل الرسائل عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وإشعارات الجوال، وواتساب، وسلاك من منصة واحدة دون الحاجة إلى إدارة مزودين منفصلين لكل قناة.
التجزئة السلوكية
أنشئ شرائح جمهور ديناميكية من أحداث المستخدم وخصائصه في الوقت الفعلي لاستهداف المستخدمين المناسبين في الوقت المناسب.
مكتبة النماذج
أنشئ قوالب الرسائل وقم بإصدارها باستخدام محرر غني، ثم أعد استخدامها عبر رحلات وحملات متعددة.
تحليلات التسليم
تتبع معدلات الفتح، ومعدلات النقر، والتحويلات، وأخطاء التسليم لكل رحلة وقناة لتحسين الرسائل بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Dittofeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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