Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لـ Braze و Iterable، مصمم لفرق المنتجات والتسويق التي تحتاج إلى تحكم كامل في رسائل العملاء دون تسعير لكل رسالة. يتيح لك تصميم تدفقات رحلة آلية يتم تشغيلها بواسطة سلوك المستخدم — مثل تسلسلات الإعداد، وحملات إعادة التفاعل، والتنبيهات المتعلقة بالمعاملات، والمزيد — عبر قنوات البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وواتساب، وسلاك، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول.

تتيح لك استضافة Dittofeed ذاتيًا الاحتفاظ بجميع بيانات أحداث العملاء، وقوائم جهات الاتصال، وسجل الرسائل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب رسوم كل مقعد ورسوم كل رسالة مع الاحتفاظ بالقدرة على التكامل مباشرة مع مستودع البيانات الخاص بك، وربط مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، والامتثال لمتطلبات إقامة البيانات.