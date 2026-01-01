انشر Eclipse Mosquitto بنقرة واحدة.
وسيط MQTT خفيف الوزن ومفتوح المصدر لربط أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار والتطبيقات باستخدام رسائل النشر/الاشتراك.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto هو التطبيق المرجعي مفتوح المصدر لبروتوكول MQTT، ويدعم الإصدارات 5.0 و 3.1.1 و 3.1. إن الحد الأدنى من الحمل الثنائي لـ MQTT ونموذج النشر/الاشتراك يجعله الخيار القياسي لشبكات استشعار إنترنت الأشياء، ومحاور التشغيل الآلي للمنزل، وأي تطبيق تكون فيه سعة النطاق الترددي وعمر البطارية مهمين. يتم نشر Mosquitto في بيئات الإنتاج التي تتراوح من إعدادات Raspberry Pi المنزلية الفردية إلى عمليات نشر إنترنت الأشياء الصناعية واسعة النطاق.
ينشر هذا القالب Mosquitto مع تمكين مصادقة كلمة المرور افتراضيًا وتخزين دائم لبيانات الرسائل والتكوين. تمنحك الاستضافة الذاتية اتصالات ورسائل غير محدودة بدون رسوم لكل جهاز، وتحكمًا كاملاً في قوائم التحكم في الوصول، وتسليمًا متسقًا بزمن انتقال منخفض لا يمكن لوسطاء السحابة المشتركة ضمانه.
الميزات الرئيسية لـ Eclipse Mosquitto
دعم بروتوكول MQTT
يدعم إصدارات MQTT 5.0 و 3.1.1 و 3.1، مما يضمن التوافق مع النطاق الكامل لأجهزة إنترنت الأشياء والمكتبات وأدوات العميل.
مصادقة كلمة المرور
تمنع المصادقة المسبقة التكوين المستندة إلى كلمة المرور الاتصالات غير المصرح بها من لحظة بدء تشغيل الوسيط، دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي.
ديمومة الرسالة
الرسائل المحتفظ بها وضمانات تسليم جودة الخدمة (QoS) تبقى بعد إعادة تشغيل الوسيط، مما يضمن أن الأجهزة التي تعيد الاتصال بعد فترة التوقف تتلقى التحديثات الفائتة.
تحكم الوصول إلى الموضوع
تقيد قواعد ACL العملاء الذين يمكنهم النشر أو الاشتراك في مواضيع محددة، مما يتيح تكوينات وسيط متعددة المستأجرين ودقيقة.
TLS التشفير
يدعم TLS/SSL الأصلي تشفير جميع اتصالات العميل، مما يحمي بيانات المستشعر وأوامر التحكم أثناء نقلها عبر الشبكات غير الموثوقة.
لماذا تشغّل Eclipse Mosquitto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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