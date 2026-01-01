Eclipse Mosquitto هو التطبيق المرجعي مفتوح المصدر لبروتوكول MQTT، ويدعم الإصدارات 5.0 و 3.1.1 و 3.1. إن الحد الأدنى من الحمل الثنائي لـ MQTT ونموذج النشر/الاشتراك يجعله الخيار القياسي لشبكات استشعار إنترنت الأشياء، ومحاور التشغيل الآلي للمنزل، وأي تطبيق تكون فيه سعة النطاق الترددي وعمر البطارية مهمين. يتم نشر Mosquitto في بيئات الإنتاج التي تتراوح من إعدادات Raspberry Pi المنزلية الفردية إلى عمليات نشر إنترنت الأشياء الصناعية واسعة النطاق.

ينشر هذا القالب Mosquitto مع تمكين مصادقة كلمة المرور افتراضيًا وتخزين دائم لبيانات الرسائل والتكوين. تمنحك الاستضافة الذاتية اتصالات ورسائل غير محدودة بدون رسوم لكل جهاز، وتحكمًا كاملاً في قوائم التحكم في الوصول، وتسليمًا متسقًا بزمن انتقال منخفض لا يمكن لوسطاء السحابة المشتركة ضمانه.