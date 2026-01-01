انشر Open Monograph Press بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل التحريري للكتب الأكاديمية والدراسات المتخصصة والمجلدات المحررة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Monograph Press
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) هو منصة نشر مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة للجامعات ودور النشر الأكاديمية والجمعيات العلمية والناشرين الأكاديميين المستقلين. يدير سير العمل التحريري الكامل للكتب - من التقديم والمراجعة الداخلية إلى التحرير اللغوي والإنتاج ونشر الكتالوج عبر الإنترنت - في أداة متكاملة واحدة.
يُبقي استضافة OMP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المخطوطات وهويات المراجعين والعقود وتحليلات القراء تحت سيطرتك المباشرة بدلاً من الاعتماد على خدمة نشر تابعة لجهة خارجية. تتضمن هذه القالب قاعدة بيانات MariaDB لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتوجيه حركة المرور عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا بحيث يمكن الوصول إلى دار النشر الخاصة بك عبر HTTPS بمجرد اكتمال النشر.
الميزات الرئيسية لـ Open Monograph Press
سير عمل التحرير
نقل كل تقديم عبر مراحل التقديم، والمراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، والتدقيق اللغوي، والإنتاج مع تعيين مهام بناءً على الدور.
سلاسل وكتالوجات
نظّم العناوين في سلاسل كتب وفئات وكتالوج عام حتى يتمكن القراء من تصفح منشوراتك حسب الموضوع أو المؤلف أو السلسلة.
صيغ متعددة لكل كتاب
بيع أو وزع كل دراسة بعدة صيغ — PDF، EPUB، HTML، غلاف مقوى، غلاف ورقي — من إدخال كتالوج واحد مع بيانات وصفية غنية.
بيانات ONIX و DOI الوصفية
إنشاء سجلات ONIX وتسجيل معرفات DOI لكي تكون مؤلفاتك قابلة للاكتشاف في فهارس المكتبات ومحركات البحث والفهارس الأكاديمية.
صحافة متعددة اللغات
تشغيل مطبعة بلغات متعددة بواجهة محلية، وحقول بيانات وصفية، وصفحات موجهة للقارئ من تثبيت واحد.
مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا
تم بناؤه وصيانته بواسطة مشروع المعرفة العامة، OMP هو مفتوح المصدر بالكامل بدون رسوم لكل عنوان أو احتكار الموردين.
لماذا تشغّل Open Monograph Press على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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