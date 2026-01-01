MistServer هو مجموعة أدوات وسائط متدفقة مفتوحة المصدر وكاملة الميزات، مصممة لبناء تطبيقات البث عبر الإنترنت. وهو يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الإدخال والإخراج — بما في ذلك RTMP و HLS و DASH و WebRTC و SRT و RTSP — مما يتيح لك استيعاب الوسائط ومعالجتها وتقديمها إلى أي مشغل أو جهاز. توفر واجهة مستخدم ويب مدمجة على المنفذ 4242 إعدادًا كاملاً للخادم وإدارة التدفق والمراقبة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

صُمم MistServer للمطورين الذين يقومون ببناء تطبيقات البث عبر الإنترنت (OTT)، وهو خفيف الوزن ومعياري ومجاني للاستخدام لأي غرض بما في ذلك الأغراض التجارية. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبث لديك دون رسوم لكل مشاهد أو تبعيات لجهات خارجية.