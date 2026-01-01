انشر MistServer بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات وسائط غنية بالميزات ومفتوحة المصدر لبناء وتقديم تطبيقات بث الإنترنت المستقرة على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MistServer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MistServer
MistServer هو مجموعة أدوات وسائط متدفقة مفتوحة المصدر وكاملة الميزات، مصممة لبناء تطبيقات البث عبر الإنترنت. وهو يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الإدخال والإخراج — بما في ذلك RTMP و HLS و DASH و WebRTC و SRT و RTSP — مما يتيح لك استيعاب الوسائط ومعالجتها وتقديمها إلى أي مشغل أو جهاز. توفر واجهة مستخدم ويب مدمجة على المنفذ 4242 إعدادًا كاملاً للخادم وإدارة التدفق والمراقبة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
صُمم MistServer للمطورين الذين يقومون ببناء تطبيقات البث عبر الإنترنت (OTT)، وهو خفيف الوزن ومعياري ومجاني للاستخدام لأي غرض بما في ذلك الأغراض التجارية. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبث لديك دون رسوم لكل مشاهد أو تبعيات لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ MistServer
دعم متعدد البروتوكولات
استوعب وقدم التدفقات عبر RTMP وHLS وDASH وWebRTC وSRT وRTSP من خادم واحد بدون الحاجة إلى تهيئة إضافات.
تكوين قائم على الويب
قم بتكوين التدفقات، وإدارة المدخلات، ومراقبة أداء الخادم من واجهة الويب المدمجة دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
بث منخفض الكمون
تتيح خيارات إخراج SRT و WebRTC البث بزمن انتقال أقل من ثانية للأحداث المباشرة والتطبيقات التفاعلية.
تطبيق OTT جاهز
مصمم للمطورين الذين يقومون بإنشاء منصات بث OTT، يتولى MistServer طبقة تسليم الوسائط حتى تتمكن من التركيز على تطبيقك.
عمارة معيارية
إزالة ثنائيات البروتوكول غير المستخدمة لتقليل بصمة الخادم، مع الاحتفاظ فقط ببروتوكولات البث التي يتطلبها تطبيقك.
لماذا تشغّل MistServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."