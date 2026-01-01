انشر Sure بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي ذاتي الاستضافة لتتبع صافي الثروة والحسابات والمعاملات والاستثمارات مع ملكية كاملة للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sure
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sure
Sure هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية وإدارة الثروات، يتم صيانته من قبل المجتمع، ومصمم للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل ببياناتهم المالية. يتتبع الحسابات عبر الخدمات المصرفية والاستثمارات والقروض، ويسجل المعاملات ويصنفها، ويراقب صافي الثروة بمرور الوقت، ويدعم الأسر متعددة المستخدمين — وكل ذلك مخزن في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
على عكس أدوات التمويل المستضافة، يعمل Sure بالكامل على خادمك الخاص بدون اشتراك SaaS، ولا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ولا خطر توقف الخدمة. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI تصنيف المعاملات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واستعلامات مالية باللغة الطبيعية. يتعامل عامل Sidekiq في الخلفية مع عمليات الاستيراد والإشعارات المجدولة بينما يقدم التطبيق الرئيسي لوحة التحكم التفاعلية.
الميزات الرئيسية لـ Sure
لوحة تحكم صافي الثروة
اجمع جميع أرصدة الحسابات في عرض واحد لصافي الثروة يتم تحديثه عند تسجيل المعاملات، مما يعطي صورة واضحة عن إجمالي الصحة المالية.
ادارة الحساب
تتبع حسابات الشيكات والادخار وبطاقات الائتمان والقروض والاستثمار من واجهة واحدة مع سجل معاملات كامل لكل منها.
تصنيف المعاملات
استيراد وتنظيم وتصنيف المعاملات باستخدام الأتمتة القائمة على القواعد والتجاوزات اليدوية لبناء تقارير إنفاق دقيقة.
تتبع محفظة الاستثمار
راقب حيازات الأسهم وأداء المحفظة ببيانات الأسعار المباشرة المستمدة من Yahoo Finance أو Twelve Data وفق جدول زمني قابل للتكوين.
مساعد الذكاء الاصطناعي المالي
يتيح التكامل الاختياري مع OpenAI استعلامات باللغة الطبيعية حول أنماط الإنفاق والتصنيف الآلي للمعاملات المستوردة.
الأسر متعددة المستخدمين
ادعُ أفراد الأسرة الذين لديهم حساباتهم الخاصة مع مشاركة الميزانيات والأهداف المالية عبر نفس المثيل المستضاف ذاتيًا.
لماذا تشغّل Sure على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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