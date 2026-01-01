Sure هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية وإدارة الثروات، يتم صيانته من قبل المجتمع، ومصمم للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل ببياناتهم المالية. يتتبع الحسابات عبر الخدمات المصرفية والاستثمارات والقروض، ويسجل المعاملات ويصنفها، ويراقب صافي الثروة بمرور الوقت، ويدعم الأسر متعددة المستخدمين — وكل ذلك مخزن في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس أدوات التمويل المستضافة، يعمل Sure بالكامل على خادمك الخاص بدون اشتراك SaaS، ولا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ولا خطر توقف الخدمة. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI تصنيف المعاملات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واستعلامات مالية باللغة الطبيعية. يتعامل عامل Sidekiq في الخلفية مع عمليات الاستيراد والإشعارات المجدولة بينما يقدم التطبيق الرئيسي لوحة التحكم التفاعلية.