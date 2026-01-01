The Lounge هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يعمل كـ bouncer IRC دائم — يبقى متصلاً بالشبكات 24/7 حتى لا تفوتك أي رسائل. يخزن سجل الدردشة الكامل ويزامن علامات القراءة عبر جميع أجهزتك من خلال واجهة متصفح متجاوبة.

تمنح استضافة The Lounge ذاتيًا على خادم VPS كل مستخدم تواجدًا دائمًا على IRC دون الحاجة إلى خدمة BNC منفصلة. يدعم حسابات مستخدمين متعددة، ومصادقة SASL وLDAP، وإشعارات الدفع، ومعاينات الروابط، واتصالات متزامنة بشبكات IRC متعددة.