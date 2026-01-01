انشر The Lounge بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل IRC مستضاف ذاتيًا ودائم التشغيل يبقيك متصلاً ويخزن سجل رسائلك الكامل عبر جميع الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ The Lounge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام The Lounge
The Lounge هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يعمل كـ bouncer IRC دائم — يبقى متصلاً بالشبكات 24/7 حتى لا تفوتك أي رسائل. يخزن سجل الدردشة الكامل ويزامن علامات القراءة عبر جميع أجهزتك من خلال واجهة متصفح متجاوبة.
تمنح استضافة The Lounge ذاتيًا على خادم VPS كل مستخدم تواجدًا دائمًا على IRC دون الحاجة إلى خدمة BNC منفصلة. يدعم حسابات مستخدمين متعددة، ومصادقة SASL وLDAP، وإشعارات الدفع، ومعاينات الروابط، واتصالات متزامنة بشبكات IRC متعددة.
الميزات الرئيسية لـ The Lounge
اتصال دائم
يبقى ذا لاونج متصلاً بشبكات IRC 24/7 على VPS الخاص بك، لذلك لا تفوتك أي رسائل أبدًا حتى عندما تكون أجهزتك غير متصلة بالإنترنت.
سجل الرسائل الكامل
تُخزّن جميع الرسائل على الخادم وتتم مزامنتها عبر كل جهاز، مما يمنحك سجلًا كاملاً من أي متصفح.
دعم الشبكات المتعددة
اتصل بشبكات IRC متعددة في وقت واحد باستخدام حسابات منفصلة لكل مستخدم على خادمك.
إشعارات الدفع
تلقى إشعارات الدفع على الهاتف المحمول وسطح المكتب للتنبيهات والرسائل المباشرة دون الحاجة إلى إبقاء علامة تبويب المتصفح مفتوحة.
لماذا تشغّل The Lounge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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