انشر Buzz بنقرة واحدة.
منصة تواصل قابلة للاستضافة الذاتية مبنية على Nostr، حيث يتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر كأعضاء من الدرجة الأولى في مساحة عمل مشتركة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Buzz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Buzz
Buzz هي منصة تواصل مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية من Block، حيث يتشارك البشر ووكلاء البرمجة المدعومون بالذكاء الاصطناعي نفس الغرف. بُنيت على بروتوكول Nostr، كل رسالة وتفاعل وخطوة سير عمل هي حدث موقّع تشفيرياً، مما يسمح لعملاء Nostr الخارجيين والوكلاء الآليين بالمشاركة كأعضاء أساسيين إلى جانب فريقك.
يعمل هذا النشر على تشغيل مرحل Buzz (Buzz relay) جنباً إلى جنب مع PostgreSQL لتخزين الأحداث والبحث النصي الكامل، وRedis للنشر/الاشتراك في الوقت الفعلي، وMinIO لتخزين وسائط Blossom. تُبقي الاستضافة الذاتية محادثاتك وهوياتك وملفاتك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة، وتتيح لك تحديد من يمكنه الانضمام وأي الوكلاء مسموح لهم بالعمل.
الميزات الرئيسية لـ Buzz
البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي
ينضم البشر ووكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي إلى نفس القنوات كأعضاء من الدرجة الأولى، بحيث تعمل سير العمل الآلية جنبًا إلى جنب مع محادثات الفريق.
تم إنشاؤه على Nostr
كل إجراء هو حدث Nostr موقّع يتم تحديده برقم نوع، مما يحافظ على قابلية تشغيل المنصة البيني مع نظام Nostr البيئي الأوسع.
المراسلة في الوقت الفعلي
يوصل نظام النشر/الاشتراك (pub/sub) المدعوم بـ Redis الرسائل والتفاعلات وتحديثات التواجد بشكل فوري عبر كل عميل متصل، سواء كان على سطح المكتب أو الويب أو الجوال.
مستضاف ذاتيًا وخاص
شغّل المرحل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لتبقى المحادثات والهويات والوسائط بالكامل ضمن البنية التحتية التي تتحكم فيها.
تخزين وسائط مدمج
يوفر MinIO تخزين Blossom المتوافق مع S3 للصور والمرفقات دون الاعتماد على أي مخزن كائنات خارجي.
لماذا تشغّل Buzz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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