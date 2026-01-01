نشر SkySend بنقرة واحدة.
مشاركة الملفات والملاحظات المشفرة من طرف إلى طرف والقابلة للاستضافة الذاتية، مع بنية خادم لا يعرف شيئًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SkySend
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SkySend
SkySend هي خدمة بسيطة قابلة للاستضافة الذاتية لمشاركة الملفات والملاحظات مع تشفير شامل. يتم تشفير الملفات والملاحظات بالكامل في المتصفح باستخدام AES-256-GCM قبل وصولها إلى الخادم، لذلك يقوم الخادم بتخزين الكتل المشفرة فقط ولا يمكنه الوصول إلى مفتاح فك التشفير أبدًا. لا توجد حسابات، ولا قياس عن بعد، ولا تحليلات.
تضمن استضافة SkySend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المحتوى المشترك تحت سيطرتك الكاملة مع الحفاظ على ضمانات الخصوصية للتشفير عديم المعرفة. مستوحاة من Mozilla Send و PrivateBin، تستخدم SkySend أساسيات أمان حديثة مثل اشتقاق المفتاح HKDF-SHA256 وحماية كلمة المرور Argon2id لتوفير بديل سريع وآمن لخدمات مشاركة الملفات التجارية.
الميزات الرئيسية لـ SkySend
تشفير المعرفة الصفرية
يتم إجراء تشفير تدفقي AES-256-GCM بالكامل في المتصفح، مع مفتاح فك التشفير الموجود فقط في جزء عنوان URL ولا يصل أبدًا إلى الخادم.
لا حاجة لحسابات
تحميل الملفات أو مشاركة الملاحظات على الفور بدون تسجيل أو جمع بيانات أو تتبع — تعمل روابط المشاركة لأي مستلم دون الحاجة إلى التسجيل.
ملاحظات مشفرة
شارك مقتطفات نصية، كلمات مرور، تعليمات برمجية مع تمييز بناء الجملة، Markdown، أو مفاتيح SSH مع خيار الحذف بعد القراءة وحدود عرض قابلة للتكوين.
حماية كلمة المرور
حماية كلمة المرور Argon2id الاختيارية مع اشتقاق مفتاح مقاوم لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) وصعب الذاكرة للدفاع ضد هجمات القوة الغاشمة على المحتوى المشترك.
تخزين متوافق مع S3
دعم خلفي اختياري لـ Cloudflare R2، وAWS S3، وMinIO، وHetzner، وWasabi، مع عناوين URL موقعة مسبقًا للتنزيلات المباشرة التي تفرض انتهاء الصلاحية والقيود.
انتهاء صلاحية قابل للتكوين
تعيين حدود التنزيل وأوقات انتهاء الصلاحية لكل عملية تحميل، مع التنظيف التلقائي للإدخالات منتهية الصلاحية ولوحة تحكم مدمجة لتتبع المشاركات النشطة.
لماذا تشغّل SkySend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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