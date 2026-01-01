SkySend هي خدمة بسيطة قابلة للاستضافة الذاتية لمشاركة الملفات والملاحظات مع تشفير شامل. يتم تشفير الملفات والملاحظات بالكامل في المتصفح باستخدام AES-256-GCM قبل وصولها إلى الخادم، لذلك يقوم الخادم بتخزين الكتل المشفرة فقط ولا يمكنه الوصول إلى مفتاح فك التشفير أبدًا. لا توجد حسابات، ولا قياس عن بعد، ولا تحليلات.

تضمن استضافة SkySend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المحتوى المشترك تحت سيطرتك الكاملة مع الحفاظ على ضمانات الخصوصية للتشفير عديم المعرفة. مستوحاة من Mozilla Send و PrivateBin، تستخدم SkySend أساسيات أمان حديثة مثل اشتقاق المفتاح HKDF-SHA256 وحماية كلمة المرور Argon2id لتوفير بديل سريع وآمن لخدمات مشاركة الملفات التجارية.