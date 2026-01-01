نشر Langfuse بنقرة واحدة.
منصة هندسة نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر لتتبع وتقييم وتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Langfuse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Langfuse
Langfuse هي منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر تمنح الفرق رؤية كاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. فهي تلتقط آثارًا مفصلة لكل استدعاء LLM، وعملية استرجاع، وإجراء وكيل، مما يجعل من السهل تصحيح الأخطاء، وقياس زمن الوصول، وفهم التكاليف عبر خط أنابيب الذكاء الاصطناعي بأكمله. مع عمليات تكامل لـ LangChain و LlamaIndex و Haystack وحزم SDK مباشرة لـ Python و TypeScript، يعمل Langfuse مع كل إطار عمل ومزود نماذج للذكاء الاصطناعي تقريبًا.
الاستضافة الذاتية لـ Langfuse تحافظ على جميع بيانات تطبيقك — المطالبات، ومدخلات النموذج، والمخرجات، ونتائج التقييم — على البنية التحتية التي تتحكم فيها. وهذا مهم عندما تتعامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع مستندات حساسة، أو بيانات العملاء، أو منطق عمل خاص لا يمكن أن يغادر بيئتك.
الميزات الرئيسية لـ Langfuse
التتبع الموزع
تسجيل شجرة التنفيذ الكاملة لكل استدعاء LLM، واستخدام الأداة، والاسترجاع، وخطوة الوكيل لتحديد الإخفاقات واختناقات زمن الاستجابة بدقة.
إدارة الموجهات
إدارة الإصدارات والتعاون على المطالبات في مكان واحد، مع التخزين المؤقت من جانب الخادم لتقليل زمن استجابة النموذج عبر جميع عمليات النشر.
مسارات التقييم
تقييم الاستجابات باستخدام نموذج اللغة الكبير كحكم، أو ملاحظات المستخدمين، أو التصنيف اليدوي لقياس جودة المخرجات وتحسينها بشكل منهجي.
إدارة مجموعات البيانات
أنشئ مجموعات اختبار ومعايير أداء من تتبعات الإنتاج للتحقق من صحة التغييرات قبل نشر المطالبات أو النماذج المحدثة.
LLM ملعب
اختبر وقارن تكوينات المطالبات بشكل تفاعلي مع أي نموذج مدعوم دون الحاجة إلى لمس رمز التطبيق.
تكاملات الإطار
تكاملات أصلية مع LangChain و LlamaIndex و Haystack وأكثر من 100 نموذج لغة كبير (LLM) عبر LiteLLM لأتمتة المراقبة الفورية.
لماذا تشغّل Langfuse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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