نشر Directus بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية، يغلف أي قاعدة بيانات SQL بواجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL مُنشأة تلقائيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Directus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Directus
Directus هو نظام إدارة محتوى (CMS) مرن ومفتوح المصدر بدون واجهة أمامية يعمل فوق أي قاعدة بيانات SQL ويوفر على الفور واجهة برمجة تطبيقات (API) ديناميكية من نوع REST و GraphQL بالإضافة إلى واجهة إدارة بديهية. على عكس منصات إدارة المحتوى التي تفرض هياكل محتوى جامدة، يتيح لك Directus نمذجة البيانات بالطريقة التي يحتاجها تطبيقك تمامًا — ثم يقوم بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
استضافة Directus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتواك وأصول الوسائط وبيانات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة. تتجنب بذلك التسعير لكل مستخدم، وقيود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومخاطر الارتباط بمورد واحد، بينما تكتسب المرونة لتوسيع المنصة باستخدام إضافات مخصصة، وwebhooks، وتكاملات مصممة خصيصًا لسير عملك.
الميزات الرئيسية لـ Directus
واجهات برمجة التطبيقات المولدة تلقائيًا
كل نموذج بيانات تقوم بإنشائه ينتج على الفور نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يلغي الحاجة إلى عمل تطوير API اليدوي.
واجهة إدارة بديهية
يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارة المحتوى والوسائط والبيانات المنظمة من خلال واجهة مصقولة دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية.
صلاحيات الأدوار
تحديد قواعد وصول دقيقة لكل دور، ومجموعة، وحقل للتحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو كتابة أي بيانات.
اشتراكات في الوقت الحقيقي
تتيح الاشتراكات المستندة إلى WebSocket لتطبيقات العميل التفاعل مع تغييرات البيانات فورًا دون الحاجة إلى الاستقصاء.
بنية قابلة للتوسيع
تتيح لك الخطافات المخصصة والوحدات النمطية ومكونات العرض تكييف Directus مع أي سير عمل للمحتوى أو متطلبات تكامل.
لماذا تشغّل Directus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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