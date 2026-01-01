انشر Grafana بنقرة واحدة.
منصة مراقبة رائدة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس والسجلات والتتبعات من أي مصدر بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grafana
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grafana
Grafana هي منصة المراقبة مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، يثق بها أكثر من 20 مليون مستخدم لتحويل بيانات السلاسل الزمنية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ. تتصل بأكثر من 100 مصدر بيانات — مثل Prometheus و InfluxDB و Elasticsearch و PostgreSQL وموفري الخدمات السحابية والمزيد — مما يتيح للفرق تصور البيانات والتنبيه بشأنها من كل زاوية من بنيتها التحتية في واجهة موحدة واحدة.
استضافة Grafana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم خروج البيانات السحابية والتسعير لكل مقعد، مع الحفاظ على تكوينات لوحة المعلومات وسجل الاستعلام وبيانات المقاييس بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر ضروري للبيئات الحساسة للامتثال والفرق التي تراقب الأنظمة الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من الإنترنت العام.
الميزات الرئيسية لـ Grafana
أكثر من 100 مصدر بيانات
اربط Grafana بـ Prometheus و InfluxDB و Elasticsearch و MySQL وموفري الخدمات السحابية وعشرات غيرها دون الحاجة إلى كتابة محولات مخصصة.
مكتبة تصور غنية
اختر من الرسوم البيانية، والخرائط الحرارية، والمدرجات التكرارية، والخرائط الجغرافية، ولوحات الإحصائيات، ومئات من المكونات الإضافية المجتمعية لتقديم كل مقياس في التنسيق الأكثر سهولة وبديهية.
تنبيهات قوية
تحديد التنبيهات المستندة إلى العتبة أو الكشف عن الشذوذ وتوجيه الإشعارات إلى Slack و PagerDuty والبريد الإلكتروني و webhooks والمزيد من محرك تنبيه واحد.
قوالب لوحة التحكم
استخدم المتغيرات واستعلامات القوالب لإنشاء لوحة تحكم واحدة قابلة لإعادة الاستخدام تقوم بالتصفية ديناميكيًا حسب المضيف أو الخدمة أو المنطقة أو أي بُعد آخر.
قابلية المراقبة الموحدة
ربط المقاييس والسجلات والتتبعات الموزعة جنبًا إلى جنب في منصة واحدة، مما يقلل متوسط وقت تشخيص الحوادث وحلها.
لماذا تشغّل Grafana على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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