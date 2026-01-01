Grafana هي منصة المراقبة مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، يثق بها أكثر من 20 مليون مستخدم لتحويل بيانات السلاسل الزمنية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ. تتصل بأكثر من 100 مصدر بيانات — مثل Prometheus و InfluxDB و Elasticsearch و PostgreSQL وموفري الخدمات السحابية والمزيد — مما يتيح للفرق تصور البيانات والتنبيه بشأنها من كل زاوية من بنيتها التحتية في واجهة موحدة واحدة.

استضافة Grafana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم خروج البيانات السحابية والتسعير لكل مقعد، مع الحفاظ على تكوينات لوحة المعلومات وسجل الاستعلام وبيانات المقاييس بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر ضروري للبيئات الحساسة للامتثال والفرق التي تراقب الأنظمة الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من الإنترنت العام.