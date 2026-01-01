agentmemory هو ذاكرة دائمة مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. يلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، ويضغطه في ذاكرة قابلة للبحث، ويحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.

مبني على محرك iii مع خط أنابيب دمج من 4 طبقات وبحث هجين BM25، ومتجه، ورسوم بيانية، يحقق agentmemory دقة استرجاع تبلغ 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريبًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص تحافظ على نصوص الجلسات، والذكريات، وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.