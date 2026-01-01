نشر agentmemory بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم ذاكرة مستمرة مفتوح المصدر لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي — يلتقط ويضغط ويستدعي السياق بصمت عبر كل جلسة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ agentmemory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام agentmemory
agentmemory هو ذاكرة دائمة مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. يلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، ويضغطه في ذاكرة قابلة للبحث، ويحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.
مبني على محرك iii مع خط أنابيب دمج من 4 طبقات وبحث هجين BM25، ومتجه، ورسوم بيانية، يحقق agentmemory دقة استرجاع تبلغ 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريبًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص تحافظ على نصوص الجلسات، والذكريات، وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.
الميزات الرئيسية لـ agentmemory
البحث الهجين
يجمع بين الكلمات المفتاحية BM25 والمتجهات الكثيفة واسترجاع الرسوم البيانية المعرفية من خلال دمج RRF، بحيث يجد الوكلاء ذكريات ذات صلة سواء كنت تتذكر العبارة الدقيقة أو المفهوم فقط.
التقاط أوتوماتيكي
اثنا عشر خطافًا لـ Claude Code وستة لـ Codex CLI تسجل المطالبات واستدعاءات الأدوات والنتائج دون أي استدعاءات حفظ يدوية — تتراكم الذكريات بمجرد العمل كالمعتاد.
يعمل مع كل وكيل
خادم واحد يتحدث MCP وREST وstdio بحيث يتشارك Claude Code وCursor وCodex وGemini CLI وHermes وOpenClaw وCline وGoose وAider وأي عميل MCP نفس مجمع الذاكرة.
إعادة تشغيل الجلسة
كل جلسة مسجلة قابلة لإعادة التشغيل في العارض المدمج مع تشغيل، إيقاف مؤقت، التحكم في السرعة، واختصارات لوحة المفاتيح لتصحيح الأخطاء بدقة فيما فعله الوكيل ولماذا.
دورة حياة من 4 مستويات
يُقادم خط أنابيب الدمج الملاحظات من المستويات قصيرة الأجل إلى المستويات طويلة الأجل، ويطبق التضاؤل، وينسى تلقائيًا الذكريات القديمة بحيث يبقى الفهرس صغيرًا وتبقى الاستعادة دقيقة.
لماذا تشغّل agentmemory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."