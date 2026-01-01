OpenViking هو قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بواسطة Volcengine (منصة بايت دانس السحابية). بدلاً من تشتيت سياق الذكاء الاصطناعي عبر تضمينات المتجهات، يقدم OpenViking نموذج نظام ملفات مع بروتوكول viking:// الذي ينظم ذكريات الوكلاء ومواردهم ومهاراتهم في هيكل موحد وقابل للتصفح. يقلل تحميل السياق المتدرج (L0/L1/L2) من استخدام الرموز المميزة عن طريق جلب المحتوى عند الطلب بدلاً من تحميل قواعد المعرفة بأكملها مقدمًا.

تتيح استضافة OpenViking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بذاكرة الوكيل الحساسة، والمعرفة التجارية، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) تحت سيطرتك الكاملة — وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات ذات متطلبات حوكمة البيانات الصارمة. يمكنك اختيار مزود التضمين (OpenAI أو Jina أو Volcengine) والاحتفاظ بملكية كل بايت يتعلمه وكلاؤك.