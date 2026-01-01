انشر OpenViking بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي تستخدم نموذج نظام الملفات لتوحيد الذكريات والموارد والمهارات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenViking
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenViking
OpenViking هو قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بواسطة Volcengine (منصة بايت دانس السحابية). بدلاً من تشتيت سياق الذكاء الاصطناعي عبر تضمينات المتجهات، يقدم OpenViking نموذج نظام ملفات مع بروتوكول viking:// الذي ينظم ذكريات الوكلاء ومواردهم ومهاراتهم في هيكل موحد وقابل للتصفح. يقلل تحميل السياق المتدرج (L0/L1/L2) من استخدام الرموز المميزة عن طريق جلب المحتوى عند الطلب بدلاً من تحميل قواعد المعرفة بأكملها مقدمًا.
تتيح استضافة OpenViking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بذاكرة الوكيل الحساسة، والمعرفة التجارية، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) تحت سيطرتك الكاملة — وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات ذات متطلبات حوكمة البيانات الصارمة. يمكنك اختيار مزود التضمين (OpenAI أو Jina أو Volcengine) والاحتفاظ بملكية كل بايت يتعلمه وكلاؤك.
الميزات الرئيسية لـ OpenViking
نموذج سياق نظام الملفات
ينظم ذكريات الوكيل وموارده ومهاراته ضمن بروتوكول viking://، مما يجعل السياق قابلاً للتصفح مثل نظام الملفات بدلاً من مخزن تضمين مسطح.
تحميل السياق المتدرج
تحميل L0/L1/L2 يجلب المحتوى عند الطلب، مما يقلل بشكل كبير من استخدام الرموز دون التضحية بعمق المعرفة المتاحة للوكلاء.
تضمينات متعددة المزودين
يدعم موفري تضمين OpenAI و Jina و Volcengine حتى تتمكن من استخدام مفاتيح API الحالية الخاصة بك والنموذج المفضل لديك دون التقيد بمورد واحد.
سياق يتطور ذاتيًا
يمكن للوكلاء تحديث وتطوير مخزن المعرفة الخاص بهم بمرور الوقت، مما يتيح التعلم المستمر دون تدخل يدوي.
استرداد ارتدادي للمجلد
يجمع بين التنقل الهيكلي في الدليل والبحث الدلالي لإظهار السياق الأكثر صلة لكل طلب وكيل.
لماذا تشغّل OpenViking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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