Rundeck هو محرك أتمتة كتيب التشغيل مفتوح المصدر الذي تحتفظ به PagerDuty. إنه يحول البرامج النصية التشغيلية والأوامر المخصصة والإجراءات المعقدة متعددة الخطوات إلى مهام ذات إصدارات يمكن لأي شخص في الفريق تشغيلها بأمان من واجهة مستخدم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) أو تكامل الدردشة — دون الحاجة إلى توزيع مفاتيح SSH أو بيانات اعتماد الإنتاج.

تتيح استضافة Rundeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتعريفات المهام وسجل التنفيذ ومخزونات العقد تحت سيطرتك. يحصل مهندسو العمليات والدعم والمناوبة على مكان واحد مدقق لتشغيل عمليات النشر وإعادة تشغيل الخدمات وتدوير المفاتيح وحل الحوادث — مما يحول المعرفة القبلية إلى أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام ومحددة الصلاحيات.