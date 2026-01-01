خصم يصل إلى 69% على Rundeck

انشر Rundeck بنقرة واحدة.

أتمتة كتيب التشغيل مفتوحة المصدر التي تحول البرامج النصية وسير العمل إلى عمليات ذاتية الخدمة لأي فريق.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Rundeck بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Rundeck

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Rundeck

Rundeck هو محرك أتمتة كتيب التشغيل مفتوح المصدر الذي تحتفظ به PagerDuty. إنه يحول البرامج النصية التشغيلية والأوامر المخصصة والإجراءات المعقدة متعددة الخطوات إلى مهام ذات إصدارات يمكن لأي شخص في الفريق تشغيلها بأمان من واجهة مستخدم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) أو تكامل الدردشة — دون الحاجة إلى توزيع مفاتيح SSH أو بيانات اعتماد الإنتاج.

تتيح استضافة Rundeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتعريفات المهام وسجل التنفيذ ومخزونات العقد تحت سيطرتك. يحصل مهندسو العمليات والدعم والمناوبة على مكان واحد مدقق لتشغيل عمليات النشر وإعادة تشغيل الخدمات وتدوير المفاتيح وحل الحوادث — مما يحول المعرفة القبلية إلى أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام ومحددة الصلاحيات.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Rundeck

وظائف الخدمة الذاتية

قم بتغليف البرامج النصية وأوامر shell كمهام ذات معلمات حتى يتمكن غير المهندسين من تشغيل المهام التشغيلية الشائعة بأمان من واجهة مستخدم ويب.

الوصول المستند إلى الدور

تتحكم سياسات ACL الدقيقة في من يمكنه قراءة أو تشغيل أو تعديل أو حذف كل وظيفة ومشروع وعقدة — وهي مثالية لتفويض الوصول الآمن.

تنسيق سير العمل

ربط الخطوات عبر مئات العقد البعيدة بمنطق شرطي ومعالجات الأخطاء والتنفيذ المتوازي من سير عمل واحد.

سجل التدقيق والتنفيذ

يتم تسجيل كل تشغيل وظيفة مع الإخراج الكامل والمعلمات والمستخدم الذي قام بتشغيلها، مما يمنحك مسار تدقيق تشغيلي كامل.

API و webhooks

قم بتشغيل المهام من مسارات CI/CD، وتنبيهات المراقبة، أو ChatOps باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومستقبلات webhook، وعميل CLI.

النظام البيئي للمكونات الإضافية

تمديد Rundeck باستخدام المكونات الإضافية المضمنة والمجتمعية لـ AWS، و Ansible، و Kubernetes، و Slack، و Jira، وعشرات من عمليات التكامل الأخرى.

لماذا تشغّل Rundeck على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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