انشر Rundeck بنقرة واحدة.
أتمتة كتيب التشغيل مفتوحة المصدر التي تحول البرامج النصية وسير العمل إلى عمليات ذاتية الخدمة لأي فريق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rundeck
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rundeck
Rundeck هو محرك أتمتة كتيب التشغيل مفتوح المصدر الذي تحتفظ به PagerDuty. إنه يحول البرامج النصية التشغيلية والأوامر المخصصة والإجراءات المعقدة متعددة الخطوات إلى مهام ذات إصدارات يمكن لأي شخص في الفريق تشغيلها بأمان من واجهة مستخدم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) أو تكامل الدردشة — دون الحاجة إلى توزيع مفاتيح SSH أو بيانات اعتماد الإنتاج.
تتيح استضافة Rundeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتعريفات المهام وسجل التنفيذ ومخزونات العقد تحت سيطرتك. يحصل مهندسو العمليات والدعم والمناوبة على مكان واحد مدقق لتشغيل عمليات النشر وإعادة تشغيل الخدمات وتدوير المفاتيح وحل الحوادث — مما يحول المعرفة القبلية إلى أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام ومحددة الصلاحيات.
الميزات الرئيسية لـ Rundeck
وظائف الخدمة الذاتية
قم بتغليف البرامج النصية وأوامر shell كمهام ذات معلمات حتى يتمكن غير المهندسين من تشغيل المهام التشغيلية الشائعة بأمان من واجهة مستخدم ويب.
الوصول المستند إلى الدور
تتحكم سياسات ACL الدقيقة في من يمكنه قراءة أو تشغيل أو تعديل أو حذف كل وظيفة ومشروع وعقدة — وهي مثالية لتفويض الوصول الآمن.
تنسيق سير العمل
ربط الخطوات عبر مئات العقد البعيدة بمنطق شرطي ومعالجات الأخطاء والتنفيذ المتوازي من سير عمل واحد.
سجل التدقيق والتنفيذ
يتم تسجيل كل تشغيل وظيفة مع الإخراج الكامل والمعلمات والمستخدم الذي قام بتشغيلها، مما يمنحك مسار تدقيق تشغيلي كامل.
API و webhooks
قم بتشغيل المهام من مسارات CI/CD، وتنبيهات المراقبة، أو ChatOps باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومستقبلات webhook، وعميل CLI.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
تمديد Rundeck باستخدام المكونات الإضافية المضمنة والمجتمعية لـ AWS، و Ansible، و Kubernetes، و Slack، و Jira، وعشرات من عمليات التكامل الأخرى.
لماذا تشغّل Rundeck على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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