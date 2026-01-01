انشر Ryot بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع ذاتي الاستضافة لاستهلاك الوسائط وأنشطة اللياقة البدنية والكتب والعادات اليومية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ryot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ryot
Ryot (تتبع بنفسك) هو منصة مفتوحة المصدر، مستضافة ذاتيًا لتتبع الوسائط التي تستهلكها، والتمارين التي تكملها، والكتب التي تقرأها، والعادات التي تبنيها. يستمد البيانات الوصفية من مصادر مثل TMDB و Audible و OpenLibrary حتى تقضي وقتك في التتبع، لا في الكتابة.
استضافة Ryot على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بياناتك الشخصية — لا تحليلات من طرف ثالث، لا إعلانات، ولا خطر إغلاق الخدمة. أنت تملك كل سجل من اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ Ryot
تتبع الوسائط
سجل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي والمانجا والبودكاست وألعاب الفيديو مع البيانات الوصفية التلقائية من TMDB و IGDB والمزيد.
تسجيل اللياقة البدنية
سجل التدريبات والتمارين مع المجموعات والتكرارات والأوزان لتتبع تقدمك بمرور الوقت.
تتبع الكتب والكتب الصوتية
تتبع تقدم القراءة والاستماع باستخدام البيانات الوصفية المستخرجة من OpenLibrary و Audible.
استيراد وتصدير
ترحيل البيانات من Goodreads، Trakt، MyAnimeList، وغيرها من أدوات التتبع الشائعة باستخدام أدوات الاستيراد المدمجة.
وصول API
واجهة برمجة تطبيقات GraphQL كاملة مع رموز وصول المسؤول لبناء عمليات تكامل وأتمتة مخصصة.
لماذا تشغّل Ryot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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