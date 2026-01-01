Ryot (تتبع بنفسك) هو منصة مفتوحة المصدر، مستضافة ذاتيًا لتتبع الوسائط التي تستهلكها، والتمارين التي تكملها، والكتب التي تقرأها، والعادات التي تبنيها. يستمد البيانات الوصفية من مصادر مثل TMDB و Audible و OpenLibrary حتى تقضي وقتك في التتبع، لا في الكتابة.

استضافة Ryot على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بياناتك الشخصية — لا تحليلات من طرف ثالث، لا إعلانات، ولا خطر إغلاق الخدمة. أنت تملك كل سجل من اليوم الأول.