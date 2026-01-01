انشر Tracktor بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع المركبات وإدارة الأساطيل لمراقبة مركباتك وأصولك في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tracktor
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tracktor
تراكتور هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع المركبات وإدارة الأساطيل، مصمم لمنح الأفراد والشركات الصغيرة رؤية كاملة لمركباتهم وأصولهم. يوفر لوحة تحكم نظيفة ومستضافة ذاتيًا لتسجيل الرحلات وإدارة المركبات ومراقبة نشاط الأسطول — بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث.
تم بناء تراكتور على مكدس Node.js خفيف الوزن مع تخزين SQLite، وهو سهل النشر ويتطلب الحد الأدنى من الموارد. تبقى بيانات أسطولك على خادمك الخاص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول والخصوصية والاحتفاظ بالبيانات. يُطلب من الزوار لأول مرة تسجيل حساب مسؤول، مما يجعل الإعداد الأولي سلسًا.
الميزات الرئيسية لـ Tracktor
إدارة المركبات
أضف ونظم أسطولك بالكامل في مكان واحد، مع تتبع كل مركبة بملفها الشخصي وتفاصيلها وسجل نشاطها.
تسجيل الرحلة
سجل الرحلات مع نقاط البداية والنهاية، والمسافات، والطوابع الزمنية لبناء تاريخ دقيق لاستخدام المركبة ومساراتها.
خصوصية مستضافة ذاتيًا
جميع بيانات الأسطول يتم تخزينها على الخادم الخاص بك — لا توجد خدمات تتبع من طرف ثالث، ولا رسوم اشتراك، ولا احتكار للموردين.
تخزين SQLite خفيف الوزن
يستخدم SQLite للتخزين الدائم، مما يحافظ على بساطة النشر وكفاءته في استهلاك الموارد دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات منفصل.
مصادقة المستخدم
تؤمن المصادقة المضمنة الوصول إلى بيانات أسطولك، ويجعل التسجيل عند الزيارة الأولى الإعداد الأولي مباشرًا.
لماذا تشغّل Tracktor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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