NocoDB هو البديل الرائد مفتوح المصدر لـ Airtable، الذي يحول قواعد بيانات PostgreSQL و MySQL وقواعد بيانات SQL الأخرى إلى واجهات جداول بيانات بديهية يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارتها بثقة. يوفر عروض الشبكة (grid) والكانبان (kanban) والمعرض (gallery) والتقويم (calendar) والنماذج (form) إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات (APIs) REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وأنواع الحقول الغنية، والتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون تسعير لكل مقعد.

استضافة NocoDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن عدم مغادرة بيانات العمل الحساسة لبنيتك التحتية أبدًا، ويزيل قيود التسعير بناءً على عدد المستخدمين، ويمنح فريقك القوة الكاملة لقاعدة بيانات علائقية خلف واجهة أمامية بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص استخدامها.