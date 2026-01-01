انشر NocoDB بنقرة واحدة.
بديل Airtable مفتوح المصدر يحول أي قاعدة بيانات SQL إلى جدول بيانات تعاوني مع واجهات برمجة تطبيقات (APIs) يتم إنشاؤها تلقائيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NocoDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NocoDB
NocoDB هو البديل الرائد مفتوح المصدر لـ Airtable، الذي يحول قواعد بيانات PostgreSQL و MySQL وقواعد بيانات SQL الأخرى إلى واجهات جداول بيانات بديهية يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارتها بثقة. يوفر عروض الشبكة (grid) والكانبان (kanban) والمعرض (gallery) والتقويم (calendar) والنماذج (form) إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات (APIs) REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وأنواع الحقول الغنية، والتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون تسعير لكل مقعد.
استضافة NocoDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن عدم مغادرة بيانات العمل الحساسة لبنيتك التحتية أبدًا، ويزيل قيود التسعير بناءً على عدد المستخدمين، ويمنح فريقك القوة الكاملة لقاعدة بيانات علائقية خلف واجهة أمامية بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص استخدامها.
الميزات الرئيسية لـ NocoDB
أنواع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض الشبكة، كانبان، المعرض، التقويم، والنموذج لنفس البيانات، مما يتيح لكل عضو في الفريق العمل بالتنسيق الذي يناسب سير عمله.
APIs المولدة تلقائيًا
يكشف كل جدول تلقائيًا عن نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يمكّن المطورين من بناء عمليات تكامل وواجهات أمامية مخصصة دون كتابة كود الواجهة الخلفية.
أنواع الحقول الغنية
تمنح المرفقات والصيغ وعمليات البحث والتجميعات والسجلات المرتبطة قوة جداول البيانات لبياناتك العلائقية دون الحاجة إلى استعلامات SQL معقدة.
تحكم دقيق في الوصول
عيّن أذونات مساحة العمل والقاعدة ومستوى الجدول مع إدارة الأدوار بحيث يرى كل عضو في الفريق ما يحتاجه فقط.
أتمتة خطاف الويب
قم بتشغيل مهام سير العمل والتكاملات الخارجية تلقائيًا عند تغيير البيانات، وربط NocoDB بأدواتك الحالية دون الحاجة إلى كود مخصص.
Airtable استيراد
قم بترحيل قواعد بيانات Airtable الحالية، أو ملفات CSV، أو جداول Excel مع الكشف عن المخطط، مما يسهل التبديل دون إعادة بناء بياناتك من الصفر.
لماذا تشغّل NocoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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