انشر Crucix بنقرة واحدة.
منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم ثلاثية الأبعاد موحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Crucix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Crucix
Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) التي توحد البيانات من 27 مصدرًا عامًا — بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات نزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية — في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.
توفر المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH، PRIORITY، ROUTINE) عبر Telegram و Discord، وأفكار تداول مولدة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه لتقديم إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على البنية التحتية الخاصة بك، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها.
الميزات الرئيسية لـ Crucix
27 مصادر OSINT
يجمع بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والجوية والنزاعات والاقتصادية وبيانات التوجه الاجتماعي بالتوازي، مع تراجع سلس عند عدم توفر أي مصدر.
تصور الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد
كرة أرضية مدعومة بتقنية WebGL تعرض الأحداث جغرافيًا، مما يسهل ربط الحوادث عبر المناطق بلمحة.
نظام تنبيه متعدد المستويات
يقدم تنبيهات عاجلة (FLASH) وذات أولوية (PRIORITY) وروتينية (ROUTINE) عبر تيليجرام وديسكورد لتصلك التطورات الهامة فورًا.
تحليل ذكاء LLM
يندمج مع Anthropic Claude، وOpenAI، وGoogle Gemini، ومقدمي خدمات آخرين لتوليد أفكار تداول وملخصات إشارات ذكية من البيانات المجمعة.
أوامر البوت ثنائية الاتجاه
طلب فحوصات الحالة عند الطلب، وتشغيل عمليات المسح اليدوية، وتلقي الإحاطات مباشرة عبر أوامر بوت تيليجرام أو ديسكورد.
لماذا تشغّل Crucix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."