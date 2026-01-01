انشر Firefly III بنقرة واحدة.
تحكم بشكل كامل في أموالك الشخصية باستخدام نظام مسك الدفاتر المزدوج الآمن والمستضاف ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Firefly III
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Firefly III
Firefly III هو المعيار الذهبي لإدارة الشؤون المالية الشخصية المستضافة ذاتيًا. يوفر منصة شاملة لتتبع دخلك ونفقاتك وميزانياتك بدقة برامج المحاسبة الاحترافية. يسجل نظام مسك الدفاتر مزدوج القيد كل معاملة بسياق المصدر والوجهة الكامل، مما ينشئ دفتر أستاذ دقيق يمكنك تدقيقه في أي وقت.
من خلال الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإنك تقضي على مخاطر مشاركة البيانات المالية الحساسة مع مجمعي البيانات من الأطراف الثالثة، مما يضمن بقاء صافي ثروتك وعادات الإنفاق وأرصدة حساباتك سرية للغاية، بدون رسوم اشتراك وبدون استخراج بيانات.
الميزات الرئيسية لـ Firefly III
مسك الدفاتر مزدوج القيد
ضمان الدقة المالية باستخدام نظام احترافي يتتبع كل سنت عبر حسابات متعددة.
الميزانية المتقدمة
قم بتعيين ميزانيات شهرية أو سنوية معقدة واستقبل مؤشرات مرئية عندما تقترب من حدودك.
قواعد الأتمتة
وفر الوقت عن طريق إنشاء قواعد مخصصة تصنف المعاملات وتضع عليها علامات تلقائيًا بناءً على الأوصاف أو المبالغ.
تقارير مفصلة
أنشئ رسومًا بيانية ومخططات ثاقبة لتصور صافي ثروتك وأنماط إنفاقك ونموك المالي بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Firefly III على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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