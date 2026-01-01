Firefly III هو المعيار الذهبي لإدارة الشؤون المالية الشخصية المستضافة ذاتيًا. يوفر منصة شاملة لتتبع دخلك ونفقاتك وميزانياتك بدقة برامج المحاسبة الاحترافية. يسجل نظام مسك الدفاتر مزدوج القيد كل معاملة بسياق المصدر والوجهة الكامل، مما ينشئ دفتر أستاذ دقيق يمكنك تدقيقه في أي وقت.

من خلال الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإنك تقضي على مخاطر مشاركة البيانات المالية الحساسة مع مجمعي البيانات من الأطراف الثالثة، مما يضمن بقاء صافي ثروتك وعادات الإنفاق وأرصدة حساباتك سرية للغاية، بدون رسوم اشتراك وبدون استخراج بيانات.