نشر Kiwix-serve بتثبيت بنقرة واحدة.
قارئ غير متصل بالإنترنت ذاتي الاستضافة لويكيبيديا، غوتنبرغ، ستاك إكستشينج، وآلاف من أرشيفات ZIM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kiwix-serve
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kiwix-serve
Kiwix-serve هو خادم HTTP الرسمي من مشروع Kiwix الذي يحول أرشيفات ZIM إلى مكتبة سريعة وقابلة للبحث ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح. ZIM هو تنسيق أرشيف مضغوط مفتوح يلتقط مواقع الويب بأكملها — ويكيبيديا، مشروع غوتنبرغ، ستاك إكستشينج، محادثات TED، MDN، أكاديمية خان، ومئات غيرها — للقراءة دون اتصال بالإنترنت بشكل كامل.
تتيح لك استضافة Kiwix-serve ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحصول على مكتبة مرجعية دائمة ومتصلة بالإنترنت دائمًا، ولا تعتمد على الإنترنت العام، أو وقت تشغيل الموقع الأصلي، أو جدران الدفع الأولية. قم بإسقاط ملفات ZIM في مجلد البيانات من مكتبة Kiwix الرسمية، وسيقوم الخادم بإعادة تحميلها تلقائيًا، مما يكشف عن واجهة ويب موحدة مع بحث نصي كامل عبر كل أرشيف تقوم بتحميله.
الميزات الرئيسية لـ Kiwix-serve
إعادة التحميل الفوري لمكتبة ZIM
ضع ملفات ZIM الجديدة في وحدة تخزين البيانات ويلتقطها kiwix-serve تلقائيًا باستخدام مراقب المكتبة المدمج — لا حاجة لإعادة التشغيل.
البحث في النص الكامل
ابحث في كل أرشيف محمل باستخدام فهرس نص كامل مدمج، بما في ذلك الاقتراح أثناء الكتابة لعمليات البحث السريعة عبر ويكيبيديا أو أي ZIM آخر.
المحتوى الخاص بك
اختر أي ZIM من كتالوج Kiwix الرسمي — ويكيبيديا كاملة، تفريغات Project Gutenberg، Stack Exchange، MDN، أكاديمية خان، TED، والعديد من الأرشيفات المرجعية الأخرى.
محسن للقراءة دون اتصال
يحافظ ضغط ZIM على انخفاض مساحة التخزين وسرعة عمليات البحث، بحيث يمكن لخادم VPS واحد خدمة أرشيفات مرجعية ضخمة بدون تبعيات خارجية.
كتالوج OPDS مضمن
يعرض موجز OPDS لمكتبتك حتى يتمكن قراء Kiwix على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من اكتشاف وتنزيل العناوين مباشرة من الخادم الخاص بك.
تم التمهيد عند الإقلاع الأول
يقوم رابط URL اختياري لتنزيل ZIM بجلب أرشيفك الأول تلقائيًا عند وقت النشر، بحيث يصبح الخادم قابلاً للتصفح فور اتصاله بالإنترنت.
لماذا تشغّل Kiwix-serve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."