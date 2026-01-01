انشر EmonCMS بنقرة واحدة.
تطبيق ويب مفتوح المصدر لتسجيل وتصور بيانات مستشعرات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة بمرور الوقت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EmonCMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EmonCMS
EmonCMS هو الواجهة الخلفية مفتوحة المصدر لمشروع OpenEnergyMonitor، المصمم خصيصًا لبيانات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة المتسلسلة زمنيًا. على عكس لوحات المعلومات العامة، تم ضبط كل مكون — بدءًا من مسارات معالجة الإدخال وصولاً إلى محركات تخزين PHPFina و PHPTimeSeries — لسنوات من بيانات المستشعرات عالية الدقة على أجهزة متواضعة.
تُبقي استضافة EmonCMS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسات المنزل والطاقة الشمسية والمضخات الحرارية وإنترنت الأشياء تحت سيطرتك بالكامل، بدون قيود على كل تغذية أو اشتراكات سحابية. يقبل مكدس وسيط MQTT المرفق و MariaDB و Redis البيانات من emonPi و emonTx و ESPHome و Home Assistant وأي مستشعر يدعم HTTP أو MQTT.
الميزات الرئيسية لـ EmonCMS
خلاصات السلاسل الزمنية
تخزن محركات PHPFina و PHPTimeSeries المخصصة سنوات من قراءات المستشعرات عالية الدقة بكفاءة أعلى بكثير من قاعدة بيانات SQL عامة.
مدخلات MQTT و HTTP
استقبال البيانات من emonPi، emonTx، ESPHome، Home Assistant، أو أي جهاز يمكنه نشر MQTT أو استدعاء واجهة برمجة تطبيقات HTTP.
معالجة المدخلات
ربط تحويلات الوحدات، ومجمعات الطاقة إلى طاقة، وحدود المعدل، والخلاصات الافتراضية دون كتابة تعليمات برمجية أو نصوص خارجية.
لوحات المعلومات والرسوم البيانية
محرر لوحة تحكم بالسحب والإفلات مع رسوم بيانية متعددة السلاسل ومقاييس ومخططات شريطية لتصور بيانات المستشعر الحية والتاريخية.
تطبيقات لاستهلاك الطاقة
تطبيقات جاهزة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، والاستهلاك المنزلي تكشف عن رؤى دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
REST API وعمليات التصدير
اقرأ واكتب كل موجز عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وقم بتصدير بيانات CSV الأولية للتحليل أو النسخ الاحتياطي دون اتصال.
لماذا تشغّل EmonCMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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