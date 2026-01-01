EmonCMS هو الواجهة الخلفية مفتوحة المصدر لمشروع OpenEnergyMonitor، المصمم خصيصًا لبيانات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة المتسلسلة زمنيًا. على عكس لوحات المعلومات العامة، تم ضبط كل مكون — بدءًا من مسارات معالجة الإدخال وصولاً إلى محركات تخزين PHPFina و PHPTimeSeries — لسنوات من بيانات المستشعرات عالية الدقة على أجهزة متواضعة.

تُبقي استضافة EmonCMS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسات المنزل والطاقة الشمسية والمضخات الحرارية وإنترنت الأشياء تحت سيطرتك بالكامل، بدون قيود على كل تغذية أو اشتراكات سحابية. يقبل مكدس وسيط MQTT المرفق و MariaDB و Redis البيانات من emonPi و emonTx و ESPHome و Home Assistant وأي مستشعر يدعم HTTP أو MQTT.