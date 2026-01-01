نشر Parseable بتثبيت بنقرة واحدة.
بحيرة بيانات مراقبة عالية الأداء للسجلات والمقاييس والتتبعات، مبنية بلغة Rust فوق Apache Parquet.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Parseable
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Parseable
Parseable هو بحيرة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة، مصممة خصيصًا للسجلات والمقاييس والتتبع. مكتوب بلغة Rust ويخزن البيانات في Apache Parquet، يستوعب كميات كبيرة من بيانات القياس عن بعد بجزء بسيط من تكلفة مكدسات التسجيل التقليدية مع الحفاظ على سرعة أداء الاستعلام من خلال التخزين المؤقت الذكي والتخزين العمودي.
تمنحك استضافة Parseable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) واجهة خلفية كاملة للمراقبة تحت سيطرتك الخاصة: واجهة برمجة تطبيقات (API) لاستيعاب HTTP متوافقة مع OpenTelemetry، ومحرك استعلام مدمج يدعم SQL، ولوحات معلومات، وتنبيهات، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار — كل ذلك بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت، أو الاعتماد على بائع معين، أو إرسال بيانات السجل الحساسة إلى موفري SaaS من جهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Parseable
تخزين Parquet الأصلي
تخزين الأحداث المستوعبة كملفات Apache Parquet عمودية للاستعلامات التحليلية السريعة والضغط الهائل مقارنةً بـ JSON الخام.
OpenTelemetry جاهز
قبول السجلات والمقاييس والتتبعات عبر بروتوكول OpenTelemetry بحيث يمكن للمجمعات وحزم SDK الحالية إرسال البيانات دون تغييرات في الكود.
محرك استعلام SQL
استعلم عن بيانات القياس عن بعد باستخدام لغة SQL القياسية (ANSI SQL) المألوفة عبر أي نطاق زمني، مع استجابة في أقل من ثانية على الحقول المفهرسة وعمليات المسح المقسمة.
لوحات معلومات مدمجة
أنشئ لوحات معلومات تفاعلية واستعلامات محفوظة مباشرة داخل Parseable دون الحاجة إلى إضافة أداة تصور منفصلة.
تنبيهات و RBAC
تحديد التنبيهات المستندة إلى العتبة على تدفقات السجلات ومنح وصولاً محدود النطاق للفرق عبر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار على التدفقات والمستأجرين.
الاحتفاظ الفعال من حيث التكلفة
تحافظ ذاكرة التخزين المؤقت الذكية والتخزين المتدرج على البيانات الحديثة جاهزة للاستعلامات، بينما تظل الأقسام القديمة مضغوطة على القرص للاحتفاظ بها لفترة طويلة.
لماذا تشغّل Parseable على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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