Parseable هو بحيرة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة، مصممة خصيصًا للسجلات والمقاييس والتتبع. مكتوب بلغة Rust ويخزن البيانات في Apache Parquet، يستوعب كميات كبيرة من بيانات القياس عن بعد بجزء بسيط من تكلفة مكدسات التسجيل التقليدية مع الحفاظ على سرعة أداء الاستعلام من خلال التخزين المؤقت الذكي والتخزين العمودي.

تمنحك استضافة Parseable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) واجهة خلفية كاملة للمراقبة تحت سيطرتك الخاصة: واجهة برمجة تطبيقات (API) لاستيعاب HTTP متوافقة مع OpenTelemetry، ومحرك استعلام مدمج يدعم SQL، ولوحات معلومات، وتنبيهات، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار — كل ذلك بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت، أو الاعتماد على بائع معين، أو إرسال بيانات السجل الحساسة إلى موفري SaaS من جهات خارجية.