NATS هو نظام مراسلة خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم للبنى السحابية الأصلية. يوفر مراسلة من نوع نشر-اشتراك، وطلب-رد، ومجموعات قوائم انتظار بزمن استجابة أقل من مللي ثانية مع بصمة موارد ضئيلة — حجم الملف الثنائي للخادم أقل من 20 ميجابايت ولا يتطلب أي تبعيات خارجية. يتعامل NATS مع ملايين الرسائل في الثانية، مما يجعله أحد أسرع وسطاء الرسائل المتاحة.

يضيف JetStream، طبقة الثبات المدمجة في NATS، تدفقات دائمة، وإعادة تشغيل، وتسليم مرة واحدة بالضبط دون الحاجة إلى خدمة قائمة انتظار أو قاعدة بيانات منفصلة. تمنحك استضافة NATS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في موقع البيانات، وتزيل رسوم السحابة لكل رسالة، وتضع ناقل الرسائل الخاص بك أقرب ما يمكن إلى خدماتك لتحقيق أقل زمن انتقال.