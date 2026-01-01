نشر NATS بنقرة واحدة.
نظام مراسلة سحابي أصيل وعالي الأداء بزمن انتقال أقل من ميلي ثانية للخدمات المصغرة وإنترنت الأشياء والتطبيقات الموزعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NATS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NATS
NATS هو نظام مراسلة خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم للبنى السحابية الأصلية. يوفر مراسلة من نوع نشر-اشتراك، وطلب-رد، ومجموعات قوائم انتظار بزمن استجابة أقل من مللي ثانية مع بصمة موارد ضئيلة — حجم الملف الثنائي للخادم أقل من 20 ميجابايت ولا يتطلب أي تبعيات خارجية. يتعامل NATS مع ملايين الرسائل في الثانية، مما يجعله أحد أسرع وسطاء الرسائل المتاحة.
يضيف JetStream، طبقة الثبات المدمجة في NATS، تدفقات دائمة، وإعادة تشغيل، وتسليم مرة واحدة بالضبط دون الحاجة إلى خدمة قائمة انتظار أو قاعدة بيانات منفصلة. تمنحك استضافة NATS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في موقع البيانات، وتزيل رسوم السحابة لكل رسالة، وتضع ناقل الرسائل الخاص بك أقرب ما يمكن إلى خدماتك لتحقيق أقل زمن انتقال.
الميزات الرئيسية لـ NATS
مراسلة النشر/الاشتراك
بث الرسائل إلى أي عدد من المشتركين على الفور باستخدام التوجيه المستند إلى الموضوع واشتراكات أحرف البدل لتوزيع مرن للرسائل.
استمرارية JetStream
تخزين الرسائل وإعادة تشغيلها ومعالجتها باستخدام تدفقات ومستهلكين دائمين — مع إضافة تسليم مرة واحدة بالضبط وسجل الرسائل دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
نمط الطلب والرد
بناء RPC بنمط متزامن عبر المراسلة غير المتزامنة مع طلب-رد مدمج، مما يتيح مكالمات من خدمة إلى خدمة مع معالجة تلقائية لانتهاء المهلة.
مجموعات قائمة الانتظار
توزيع العمل عبر المستهلكين المتوسعين أفقيًا باستخدام مجموعات الانتظار — يقوم NATS تلقائيًا بموازنة تحميل الرسائل عبر جميع أعضاء المجموعة.
التجميع المدمج
كوّن مجموعة متسامحة مع الأخطاء عبر عقد متعددة مع اكتشاف المسار التلقائي ونسخ JetStream المستند إلى RAFT لتحقيق التوافر العالي.
مراقبة HTTP
تصفح حالة الخادم، وإحصائيات الاتصال، ومقاييس JetStream، وبيانات الاشتراك عبر نقطة نهاية المراقبة المدمجة على المنفذ 8222.
لماذا تشغّل NATS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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