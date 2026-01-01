MQTTX Web هو عميل MQTT 5.0 مفتوح المصدر من EMQX يعمل بالكامل في المتصفح، مما يتيح للمهندسين الاتصال بأي وسيط MQTT عبر WebSocket لفحص المواضيع ونشر الحمولات والتحقق من تدفقات رسائل إنترنت الأشياء في ثوانٍ. على عكس إصدار سطح المكتب، لا يتطلب MQTTX Web أي برنامج تثبيت — ففتح عنوان URL المنشور هو كل ما تحتاجه الفرق لبدء تصحيح أخطاء الوسطاء من أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

تتيح استضافة MQTTX Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) توفير عميل WebSocket خاص ومتاح دائمًا على عنوان URL تتحكم فيه فرقك، دون وجود نقطة نهاية مستضافة من طرف ثالث تسجل بيانات اعتماد الوسيط الخاص بك ودون الاعتماد على مثيل emqx.io العام. يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال محليًا في كل متصفح، لذا فإن النشر نفسه عديم الحالة وسهل الترقية.