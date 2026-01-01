انشر MQTTX بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل MQTT 5.0 قائم على المتصفح لتصحيح أخطاء الوسطاء واختبار اتصالات IoT WebSocket دون الحاجة إلى تثبيتات محلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MQTTX
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MQTTX
MQTTX Web هو عميل MQTT 5.0 مفتوح المصدر من EMQX يعمل بالكامل في المتصفح، مما يتيح للمهندسين الاتصال بأي وسيط MQTT عبر WebSocket لفحص المواضيع ونشر الحمولات والتحقق من تدفقات رسائل إنترنت الأشياء في ثوانٍ. على عكس إصدار سطح المكتب، لا يتطلب MQTTX Web أي برنامج تثبيت — ففتح عنوان URL المنشور هو كل ما تحتاجه الفرق لبدء تصحيح أخطاء الوسطاء من أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.
تتيح استضافة MQTTX Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) توفير عميل WebSocket خاص ومتاح دائمًا على عنوان URL تتحكم فيه فرقك، دون وجود نقطة نهاية مستضافة من طرف ثالث تسجل بيانات اعتماد الوسيط الخاص بك ودون الاعتماد على مثيل emqx.io العام. يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال محليًا في كل متصفح، لذا فإن النشر نفسه عديم الحالة وسهل الترقية.
الميزات الرئيسية لـ MQTTX
دعم كامل لـ MQTT 5.0
اختبر كل ميزة من ميزات MQTT 5.0 بما في ذلك الخصائص، ورموز السبب، والاشتراكات المشتركة، وأنماط الطلب والاستجابة مقابل أي وسيط متوافق.
اتصال WebSocket
اتصل بوسطاء MQTT عبر WS و WSS مباشرة من المتصفح، وهو مثالي للتحقق من بوابات إنترنت الأشياء (IoT) وعملاء الويب الذين يعتمدون على نقل WebSocket.
مساحة عمل متعددة الوسطاء
احفظ وبدّل بين ملفات تعريف الاتصال لوسطاء الإنتاج والتجريب والمحليين دون مغادرة علامة التبويب أو إعادة تكوين بيانات الاعتماد في كل مرة.
نشر واشتراك في موضوع
اشترك في مواضيع البدل، وانشر حمولات JSON أو نص عادي أو Base64، وافحص سجل الرسائل مع بيانات وصفية لجودة الخدمة (QoS)، والمحتفظ بها، والطابع الزمني.
وصول بدون تثبيت
شارك عنوان URL المنشور مع فريقك لمنح كل مهندس عميل MQTT دون توزيع ثنائيات سطح المكتب أو إدارة إصدارات الحزم.
تخزين البيانات من جانب العميل
إعدادات الاتصال وسجل الرسائل تبقى في المتصفح عبر localStorage، لذلك لا يحتفظ الخادم بأي بيانات اعتماد للوسيط ويظل عديم الحالة عبر الترقيات.
لماذا تشغّل MQTTX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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