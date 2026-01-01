انشر Serge بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة دردشة مستضافة ذاتيًا لتشغيل نماذج LLaMA و Alpaca محليًا عبر llama.cpp بدون تكاليف API.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Serge
Serge هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر لتشغيل نماذج اللغة من عائلة LLaMA محليًا عبر llama.cpp، مع دعم ممتاز لـ Alpaca وVicuna وGPT4All وغيرها من التعديلات الدقيقة المجتمعية. يجمع واجهة مستخدم ويب SvelteKit، وواجهة خلفية FastAPI، وسجل نماذج مدعوم بـ Redis في حاوية واحدة، بحيث يمكنك سحب نماذج GGUF، وإدارة جلسات الدردشة، وضبط معلمات الاستدلال دون ربط خدمات متعددة.
تحافظ استضافة Serge ذاتيًا على كل مطالبة واستجابة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات خارجية، ولا قياس عن بعد، ولا تكاليف لكل رمز. يعمل الاستدلال المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) فقط فورًا، مما يجعله طريقة عملية لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة الخاصة (LLMs) دون الدفع مقابل وقت وحدة معالجة الرسوميات (GPU) السحابية أو الاشتراك في خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Serge
يعمل على وحدة المعالجة المركزية
تتيح llama.cpp الاستدلال المحلي بالكامل بدون GPU، مما يتيح لك الدردشة مع نماذج LLaMA المكممة على خادم VPS قياسي.
سجل النماذج المدمج
سحب والتبديل بين نماذج Alpaca وVicuna وGPT4All ونماذج GGUF الأخرى مباشرة من واجهة المستخدم للويب دون الحاجة إلى نسخ الملفات يدويًا.
الاستدلال القابل للضبط
اضبط درجة الحرارة، وtop-k، وtop-p، وطول السياق، ومعلمات التوليد الأخرى لكل محادثة للتحكم في أسلوب الاستجابة وجودتها.
سجل الدردشة الدائم
تُخزّن المحادثات وأوزان النماذج التي تم تنزيلها في وحدات تخزين Docker وتستمر بعد إعادة تشغيل الحاويات وترقيتها.
REST API مضمنة
تكشف الواجهة الخلفية لـ FastAPI عن نقاط نهاية الدردشة والنموذج والجلسة حتى تتمكن من دمج Serge مع البرامج النصية المخصصة أو الروبوتات أو التطبيقات.
لا توجد مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات (API) خارجية
كل شيء يعمل في حاوية واحدة دون الحاجة إلى حساب OpenAI أو Anthropic أو حساب سحابي — المطالبات لا تغادر VPS الخاص بك أبدًا.
لماذا تشغّل Serge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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