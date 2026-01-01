Serge هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر لتشغيل نماذج اللغة من عائلة LLaMA محليًا عبر llama.cpp، مع دعم ممتاز لـ Alpaca وVicuna وGPT4All وغيرها من التعديلات الدقيقة المجتمعية. يجمع واجهة مستخدم ويب SvelteKit، وواجهة خلفية FastAPI، وسجل نماذج مدعوم بـ Redis في حاوية واحدة، بحيث يمكنك سحب نماذج GGUF، وإدارة جلسات الدردشة، وضبط معلمات الاستدلال دون ربط خدمات متعددة.

تحافظ استضافة Serge ذاتيًا على كل مطالبة واستجابة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات خارجية، ولا قياس عن بعد، ولا تكاليف لكل رمز. يعمل الاستدلال المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) فقط فورًا، مما يجعله طريقة عملية لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة الخاصة (LLMs) دون الدفع مقابل وقت وحدة معالجة الرسوميات (GPU) السحابية أو الاشتراك في خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية.