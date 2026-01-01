انشر Kill Bill بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لفوترة الاشتراكات والمدفوعات لشركات SaaS، والأسواق الإلكترونية، والأعمال القائمة على الاستخدام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kill Bill
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kill Bill
Kill Bill هو منصة فواتير ودفع مفتوحة المصدر ومُختبرة ميدانياً، تُستخدم في الإنتاج من قبل شركات تعالج ملايين الفواتير شهريًا. تتعامل مع مكدس تحقيق الدخل بالكامل — إدارة الكتالوجات، الاشتراكات، الفواتير المتكررة، الضرائب، وتوجيه الدفع — من خلال بنية قابلة للتوصيل تتيح لك مزج ومطابقة بوابات الدفع، ومحركات الضرائب، ومقدمي التحليلات دون إعادة كتابة منطق العمل.
استضافة Kill Bill ذاتيًا تحافظ على بيانات الدفع الوصفية للعملاء، وسجل الاشتراكات، وقواعد التسعير تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل معاملة أو قيود على البائع. تمنح واجهة المستخدم الإدارية Kaui المضمنة فرق المالية والدعم وحدة تحكم ويب للحسابات والفواتير والمبالغ المستردة وتغييرات الخطط دون كتابة استدعاء API واحد.
الميزات الرئيسية لـ Kill Bill
محرك الاشتراك
تجارب النماذج، والعقود محددة المدة، والتسعير المختلط، وترقيات وتخفيضات الكتالوج المعقدة مع معالجة التناسب تلقائيًا.
إضافات بوابة الدفع
وجّه الرسوم عبر Stripe و Adyen و Braintree و PayPal وعشرات من مقدمي الخدمات الآخرين باستخدام إضافات دفع قابلة للتبديل.
الفوترة والمطالبة بالدفع
أنشئ الفواتير في الموعد المحدد، وأعد محاولة الدفعات الفاشلة باستخدام قواعد تحصيل الديون القابلة للتكوين، واستعد الإيرادات دون الحاجة لكتابة نصوص برمجية مخصصة.
لوحة تحكم Kaui للمسؤول
تصفح الحسابات، واسترداد المدفوعات، وتعديل الاشتراكات، وفحص الفواتير من خلال واجهة مستخدم ويب مخصصة مصممة لفرق الدعم والمالية.
REST API ومكونات إضافية
REST API كاملة بالإضافة إلى Java/Ruby plugin SDK تتيح لك دمج Kill Bill مع CRMs ومحركات الضرائب وأدوات التحليل دون الحاجة إلى تعديل جوهر النظام.
جاهز لتعدد المستأجرين
عزل العلامات التجارية أو المناطق أو شرائح العملاء داخل مثيل واحد باستخدام تعدد المستأجرين المدمج مع كتالوجات وبيانات اعتماد منفصلة.
لماذا تشغّل Kill Bill على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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