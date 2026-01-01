Databasus هي أداة لإدارة النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات مستضافة ذاتيًا تُركز النسخ الاحتياطية التلقائية لقواعد بيانات PostgreSQL و MySQL و MongoDB تحت واجهة ويب واحدة. تتولى دورة حياة النسخ الاحتياطي الكاملة — الجدولة، التنفيذ، الضغط، تدوير الاستبقاء، ومراقبة الصحة — دون الحاجة إلى نصوص برمجية منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.

استضافة Databasus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تخزن النسخ الاحتياطية مباشرة على بنيتك التحتية الخاصة، مما يلغي رسوم التخزين السحابي لكل جيجابايت ويحافظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك. توفر لوحة تحكم الويب رؤية واضحة لمعدلات نجاح النسخ الاحتياطي، واستخدام التخزين، وسجل المهام، بينما تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة تشغيل مهام النسخ الاحتياطي دون التأثير على أداء قاعدة بيانات الإنتاج.