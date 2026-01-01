نشر Databasus بنقرة واحدة.
مدير النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات ذاتي الاستضافة لأتمتة ومراقبة النسخ الاحتياطية لـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Databasus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Databasus
Databasus هي أداة لإدارة النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات مستضافة ذاتيًا تُركز النسخ الاحتياطية التلقائية لقواعد بيانات PostgreSQL و MySQL و MongoDB تحت واجهة ويب واحدة. تتولى دورة حياة النسخ الاحتياطي الكاملة — الجدولة، التنفيذ، الضغط، تدوير الاستبقاء، ومراقبة الصحة — دون الحاجة إلى نصوص برمجية منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
استضافة Databasus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تخزن النسخ الاحتياطية مباشرة على بنيتك التحتية الخاصة، مما يلغي رسوم التخزين السحابي لكل جيجابايت ويحافظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك. توفر لوحة تحكم الويب رؤية واضحة لمعدلات نجاح النسخ الاحتياطي، واستخدام التخزين، وسجل المهام، بينما تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة تشغيل مهام النسخ الاحتياطي دون التأثير على أداء قاعدة بيانات الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Databasus
دعم متعدد قواعد البيانات
يقوم بعمل نسخة احتياطية من PostgreSQL و MySQL و MongoDB من واجهة موحدة، مما يغني عن الحاجة إلى إدارة نصوص برمجية منفصلة للنسخ الاحتياطي لكل محرك قاعدة بيانات.
الجدولة الآلية
قم بتكوين فترات النسخ الاحتياطي وسياسات الاستبقاء بحيث يتم تدوير النسخ الاحتياطية اليومية والأسبوعية والشهرية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
لوحة تحكم قائمة على الويب
راقب صحة النسخ الاحتياطي، واستخدام التخزين، وسجل المهام من واجهة مركزية مع تنبيهات للأعطال التي تتطلب اهتمامًا.
التحقق من النسخ الاحتياطي
يجري فحوصات سلامة بعد كل نسخة احتياطية للتأكد من أن النسخة الاحتياطية صالحة وقابلة للاستخدام قبل أن تُحتسب ضمن سياسة الاستبقاء الخاصة بك.
استعادة نقطة في الزمن
استعادة قواعد البيانات إلى لقطة احتياطية محددة، مما يتيح التعافي من الكوارث والاختبار الآمن لبيانات الإنتاج في بيئات الاختبار المرحلي.
لماذا تشغّل Databasus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."