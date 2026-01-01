انشر Infisical بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير أسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API بأمان عبر كل مشروع وبيئة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Infisical
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Infisical
Infisical هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأسرار التي تحل محل ملفات .env المتناثرة وبيانات الاعتماد المضمنة في التعليمات البرمجية بمصدر واحد موثوق وقابل للتدقيق. توفر واجهة مستخدم ويب نظيفة، وواجهة سطر أوامر (CLI)، وتكاملات حزمة تطوير البرامج (SDK) لتخزين الأسرار ومزامنتها وتدويرها عبر بيئات التطوير والتجريب والإنتاج دون الحاجة إلى حفظ أي قيم حساسة في نظام التحكم بالمصادر.
استضافة Infisical ذاتيًا تعني أن مفاتيح API وكلمات مرور قواعد البيانات ورموز الخدمة لا تغادر أبدًا بنيتك التحتية الخاصة. تحصل على سجلات تدقيق كاملة، وتحكم في الوصول قائم على الأدوار، وترقيم إصدارات الأسرار على الأجهزة التي تتحكم بها — بدون رسوم لكل مستخدم ولا يوجد خطر من اختراق طرف ثالث يكشف بيانات اعتمادك.
الميزات الرئيسية لـ Infisical
تخزين مركزي للأسرار
قم بتخزين جميع متغيرات البيئة عبر كل مشروع وبيئة في مكان واحد مع فصل المشروع والبيئة المدمج.
سجل التدقيق الكامل
كل عملية قراءة أو كتابة أو حذف لسر تُسجّل مع الطوابع الزمنية ونسبتها إلى المستخدم لأغراض الامتثال والاستجابة للحوادث.
تكامل CLI و SDK
حقن الأسرار في أي عملية في وقت التشغيل عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) أو حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية لـ Node.js، بايثون، Go، روبي، والمزيد دون تعديل رمز التطبيق.
إصدار سري
كل تغيير على سر يتم إصدار نسخة منه، مما يسمح بالعودة إلى أي قيمة سابقة عندما يحتاج نشر خاطئ إلى التراجع عنه بسرعة.
دعم خط أنابيب CI/CD
تكاملات أصلية مع GitHub Actions و GitLab CI و Docker و Kubernetes تزيل الحاجة إلى تخزين الأسرار كمتغيرات مسار نص عادي.
لماذا تشغّل Infisical على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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