Infisical هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأسرار التي تحل محل ملفات .env المتناثرة وبيانات الاعتماد المضمنة في التعليمات البرمجية بمصدر واحد موثوق وقابل للتدقيق. توفر واجهة مستخدم ويب نظيفة، وواجهة سطر أوامر (CLI)، وتكاملات حزمة تطوير البرامج (SDK) لتخزين الأسرار ومزامنتها وتدويرها عبر بيئات التطوير والتجريب والإنتاج دون الحاجة إلى حفظ أي قيم حساسة في نظام التحكم بالمصادر.

استضافة Infisical ذاتيًا تعني أن مفاتيح API وكلمات مرور قواعد البيانات ورموز الخدمة لا تغادر أبدًا بنيتك التحتية الخاصة. تحصل على سجلات تدقيق كاملة، وتحكم في الوصول قائم على الأدوار، وترقيم إصدارات الأسرار على الأجهزة التي تتحكم بها — بدون رسوم لكل مستخدم ولا يوجد خطر من اختراق طرف ثالث يكشف بيانات اعتمادك.