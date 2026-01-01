انشر Checkrr بنقرة واحدة.
افحص مكتبات Plex و Jellyfin بحثًا عن الوسائط التالفة واستبدل الملفات التالفة تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr و Lidarr.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Checkrr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkrr
Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبة مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بإجراء فحوصات ffprobe و magic-number و mimetype عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى المعروف الجودة وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.
عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمجموعة arr التي تشغلها بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. استضافة Checkrr ذاتيًا تبقي مخزون الوسائط الخاص بك تحت سيطرتك الخاصة بدون قيود API من جهات خارجية وبدون تكلفة مستمرة.
الميزات الرئيسية لـ Checkrr
عمليات فحص سلامة ffprobe
يكتشف الملفات المبتورة، والمصنفة بشكل خاطئ، وغير القابلة للتشغيل التي تتخطاها Plex و Jellyfin بصمت أثناء التشغيل.
Sonarr Radarr Lidarr
يزيل الملفات التالفة ويبدأ تنزيلاً جديدًا عبر حزمة arr الموجودة لديك دون أي تدخل يدوي.
عمليات إعادة المسح السريعة المستندة إلى التجزئة
تخزن تجزئات الملفات في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المتكررة المحتوى الذي تم التحقق منه وتنهي العمل على المكتبات متعددة التيرابايت في دقائق.
دعم arr متعددة المثيلات
يتصل بالعديد من مثيلات Sonarr و Radarr في آن واحد، مع تعيينات مسار لكل مثيل لمكتبات 4K والأنمي والمكتبات القياسية.
إشعارات مدمجة
يرسل النتائج إلى Discord و Telegram و Gotify و ntfy و Pushover و webhooks و SMTP و Healthchecks للمسح المجدول غير المراقب.
لماذا تشغّل Checkrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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