لوحة Pelican هي نسخة مطورة ومحدثة من Pterodactyl، مدفوعة بالمجتمع، أعيدت كتابتها باستخدام أحدث تقنيات Laravel و Filament لتقديم تجربة إدارة أسرع، ومثبت ويب مدمج، ونظام إضافات لتوسيع اللوحة دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي. يتم توفير كل خادم ألعاب في حاوية Docker معزولة خاصة به عبر برنامج Wings الخفي المصاحب، مما يحافظ على الموارد محتواة ويؤمن المضيف.

استضافة Pelican ذاتيًا تزيل رسوم الاستضافة المدارة للألعاب لكل خادم وتمنح المشغلين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، والمصادقة، و"eggs"، وتخزين قاعدة البيانات. يأتي هذا النشر مع اللوحة بالإضافة إلى MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على كل عقدة تشغل خوادم الألعاب.