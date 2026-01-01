انشر لوحة تحكم بليكان بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم حديثة ومفتوحة المصدر لإدارة خوادم الألعاب وخليفة Pterodactyl، مصممة للنشر السريع والإدارة البديهية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pelican Panel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pelican Panel
لوحة Pelican هي نسخة مطورة ومحدثة من Pterodactyl، مدفوعة بالمجتمع، أعيدت كتابتها باستخدام أحدث تقنيات Laravel و Filament لتقديم تجربة إدارة أسرع، ومثبت ويب مدمج، ونظام إضافات لتوسيع اللوحة دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي. يتم توفير كل خادم ألعاب في حاوية Docker معزولة خاصة به عبر برنامج Wings الخفي المصاحب، مما يحافظ على الموارد محتواة ويؤمن المضيف.
استضافة Pelican ذاتيًا تزيل رسوم الاستضافة المدارة للألعاب لكل خادم وتمنح المشغلين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، والمصادقة، و"eggs"، وتخزين قاعدة البيانات. يأتي هذا النشر مع اللوحة بالإضافة إلى MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على كل عقدة تشغل خوادم الألعاب.
الميزات الرئيسية لـ Pelican Panel
مثبت الويب للتشغيل الأول
مثبت مستند إلى المتصفح وموجه يرشدك خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء المسؤول عند الزيارة الأولى — لا يلزم الوصول إلى سطر الأوامر.
عزل خادم Docker
تعمل خوادم الألعاب في حاويات مخصصة تُدار بواسطة خفيض Wings، مما يمنع تنازع الموارد ويحد من نطاق التأثير إذا تم اختراق خادم.
نظام المكونات الإضافية
يتيح محمل المكونات الإضافية الأصلي للمسؤولين تثبيت حزم Composer و Yarn مباشرة من لوحة التحكم لتوسيع الوظائف دون الحاجة إلى تفرع المصدر.
واجهة مستخدم فيلامنت الحديثة
واجهة الإدارة المعاد بناؤها والمبنية على Filament توفر تحميل صفحات أسرع، ومخرجات وحدة تحكم في الوقت الفعلي، وسير عمل أنظف من لوحات Pterodactyl القديمة.
Pterodactyl متوافق
يستورد بيض Pterodactyl الحالي وتكوينات العقدة حتى يتمكن المشغلون من الترحيل إلى Pelican دون إعادة بناء مكتبة خادم الألعاب الخاصة بهم من الصفر.
OAuth و SSO
يدعم موفري المصادقة الخارجية والمصادقة الثنائية، مما يتيح للفرق مركزة التحكم في الوصول عبر أدوات البنية التحتية.
لماذا تشغّل Pelican Panel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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