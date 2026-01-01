نشر Keila بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني، مبنية كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Mailchimp، Brevo، و Sendinblue.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Keila
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Keila
Keila هي منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك تنمية قائمة المشتركين لديك وتقسيمها والوصول إليها دون الاعتماد على Mailchimp أو Brevo أو غيرها من حلول SaaS التجارية. مبنية باستخدام Elixir و Phoenix لتوفير إمكانية تسليم عالية وإنتاجية متزامنة، توفر محررًا نظيفًا بالسحب والإفلات، وحملات آلية، واختبار A/B، وتقسيم المشتركين، وتدفقات تأكيد الاشتراك المزدوج — كل ذلك مدعوم بمزود SMTP الخاص بك حتى تحتفظ بالتحكم الكامل في سمعة الإرسال وبيانات الاتصال.
استضافة Keila ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح الرسائل الإخبارية والناشرين المستقلين والشركات الصغيرة عددًا غير محدود من المشتركين وعمليات إرسال غير محدودة دون تسعير لكل جهة اتصال يتصاعد بشكل مؤلم بعد بضعة آلاف من القراء. قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو postfix الخاص بك — وامتلك كل علاقة مع المشتركين.
الميزات الرئيسية لـ Keila
محرر السحب والإفلات
محرر الرسائل الإخبارية المرئي مع الكتل القابلة لإعادة الاستخدام، وتحميل الصور، والمعاينة المباشرة يجعل تصميم الحملات سهل المنال لغير المطورين.
تجزئة المشتركين
حدد الشرائح بناءً على علامات الاشتراك أو الحقول المخصصة أو أنماط النشاط، ثم أرسل حملات مستهدفة إلى شرائح جمهور محددة.
تأكيد الاشتراك المزدوج
يفرض سير عمل التأكيد المدمج الاشتراك المزدوج افتراضيًا، مما يحمي سمعة المرسل ويضمن الامتثال لقانون CAN-SPAM ولوائح GDPR.
أحضر SMTP الخاص بك
قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو خادم postfix الخاص بك — وامتلك إمكانية التسليم وسمعة المرسل.
تحليلات الفتح والنقر
يساعد تتبع الفتح والنقر لكل حملة، بالإضافة إلى معدلات إلغاء الاشتراك وتقارير الارتداد، على تحسين سطور الموضوع والمحتوى بمرور الوقت.
API و webhooks
يتيح لك التكامل الكامل لواجهة برمجة تطبيقات REST وخطاف الويب مزامنة المشتركين من أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية، أو التجارة الإلكترونية، أو نماذج التسجيل تلقائيًا.
لماذا تشغّل Keila على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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