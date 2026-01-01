Keila هي منصة مفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك تنمية قائمة المشتركين لديك وتقسيمها والوصول إليها دون الاعتماد على Mailchimp أو Brevo أو غيرها من حلول SaaS التجارية. مبنية باستخدام Elixir و Phoenix لتوفير إمكانية تسليم عالية وإنتاجية متزامنة، توفر محررًا نظيفًا بالسحب والإفلات، وحملات آلية، واختبار A/B، وتقسيم المشتركين، وتدفقات تأكيد الاشتراك المزدوج — كل ذلك مدعوم بمزود SMTP الخاص بك حتى تحتفظ بالتحكم الكامل في سمعة الإرسال وبيانات الاتصال.

استضافة Keila ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح الرسائل الإخبارية والناشرين المستقلين والشركات الصغيرة عددًا غير محدود من المشتركين وعمليات إرسال غير محدودة دون تسعير لكل جهة اتصال يتصاعد بشكل مؤلم بعد بضعة آلاف من القراء. قم بتوصيل أي مزود SMTP — SendGrid، Mailgun، Postmark، AWS SES، أو postfix الخاص بك — وامتلك كل علاقة مع المشتركين.