Remark42 هو محرك تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر للمدونات والمواقع الإلكترونية، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus و Facebook Comments ومنصات التعليقات التجارية الأخرى. مكتوب بلغة Go لتقليل استهلاك الذاكرة وتوفير تزامن عالٍ، يتم تضمينه عبر مقتطف JavaScript واحد في أي موقع ويب — HTML ثابت، Hugo، Jekyll، WordPress، Next.js، أو أي إطار عمل آخر — لإضافة مناقشات متسلسلة دون تتبع الزوار أو عرض الإعلانات.

استضافة Remark42 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل تعليق للقارئ وتصويت وحساب داخل بنيتك التحتية بدلاً من أن يتم استخراجها بواسطة خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية لبيانات الإعلانات. تعمل الحزمة المدمجة في حاوية واحدة مع تخزين BoltDB المدمج — لا تتطلب قاعدة بيانات منفصلة أو ذاكرة تخزين مؤقتة.