نشر Remark42 بنقرة واحدة.
محرك تعليقات مفتوح المصدر يركز على الخصوصية للمدونات والمواقع الإلكترونية — بديل خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ Disqus.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Remark42
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Remark42
Remark42 هو محرك تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر للمدونات والمواقع الإلكترونية، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus و Facebook Comments ومنصات التعليقات التجارية الأخرى. مكتوب بلغة Go لتقليل استهلاك الذاكرة وتوفير تزامن عالٍ، يتم تضمينه عبر مقتطف JavaScript واحد في أي موقع ويب — HTML ثابت، Hugo، Jekyll، WordPress، Next.js، أو أي إطار عمل آخر — لإضافة مناقشات متسلسلة دون تتبع الزوار أو عرض الإعلانات.
استضافة Remark42 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل تعليق للقارئ وتصويت وحساب داخل بنيتك التحتية بدلاً من أن يتم استخراجها بواسطة خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية لبيانات الإعلانات. تعمل الحزمة المدمجة في حاوية واحدة مع تخزين BoltDB المدمج — لا تتطلب قاعدة بيانات منفصلة أو ذاكرة تخزين مؤقتة.
الميزات الرئيسية لـ Remark42
تضمين سهل
أضف مقتطف JavaScript واحدًا إلى أي موقع ويب لإضافة تعليقات متسلسلة — يعمل مع المواقع الثابتة والمدونات وأي إطار عمل يسمح بـ HTML مخصص.
OAuth متعدد المزودين
يمكن للزوار تسجيل الدخول باستخدام جوجل، جيت هاب، فيسبوك، تويتر، مايكروسوفت، ياندكس، باتريون، أو عبر المصادقة المجهولة أو المصادقة عبر رابط البريد الإلكتروني.
الخصوصية أولاً
لا توجد بكسلات تتبع، لا توجد ملفات تعريف ارتباط من جهات خارجية، لا توجد ملفات تعريف سلوكية — يخزن Remark42 فقط ما هو ضروري لعرض التعليقات والإشعارات.
تنسيق Markdown والترابط
دعم كامل لـ Markdown بما في ذلك كتل التعليمات البرمجية، والردود المتداخلة، والتصويت، والتعديل/الحذف مع نوافذ زمنية قابلة للتكوين.
أدوات الإشراف
أدوات إدارية مدمجة للإشراف الجماعي، وحظر عناوين IP، وتصفية الألفاظ النابية، والبحث في التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني/تليجرام عند التعليقات الجديدة.
نسخ احتياطي وتصدير
تخزين BoltDB مدمج مع نسخ احتياطية يومية تلقائية، ومستورد لتعليقات Disqus و WordPress، وتصدير JSON للترحيل.
لماذا تشغّل Remark42 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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