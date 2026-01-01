انشر Profilarr بنقرة واحدة.
أداة أتمتة تزامن ملفات تعريف الجودة والتنسيقات المخصصة من قواعد بيانات المجتمع مع مثيلات Radarr و Sonarr الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Profilarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Profilarr
يربط Profilarr مثيلات Radarr و Sonarr المستضافة ذاتيًا بقواعد بيانات يحتفظ بها المجتمع لملفات تعريف الجودة والتنسيقات المخصصة، ويطبق التكوينات المختبرة تلقائيًا بدلاً من طلب الإدخال اليدوي. إنه يستبدل ساعات من الضبط لكل مثيل بعملية مزامنة واحدة، مما يحافظ على توافق كل تطبيق arr في مجموعتك مع أحدث معايير المجتمع.
استضافة Profilarr ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع مكدس الوسائط الخاص بك يعني أن تحديثات الملفات الشخصية تحدث وفقًا لجدولك الزمني، مع رؤية كاملة لما تغير ولماذا — دون الاعتماد على الخدمات الخارجية لدفع التكوين إلى تطبيقاتك المحلية.
الميزات الرئيسية لـ Profilarr
أتمتة مزامنة الملف الشخصي
يسحب ملفات تعريف الجودة من قواعد بيانات المجتمع البعيدة ويطبقها على Radarr و Sonarr دون نسخ ولصق يدوي عبر المثيلات.
إدارة التنسيق المخصص
يقوم بمزامنة تعريفات التنسيق المخصصة والنتائج بحيث تستخدم كل نسخة في مكدسك نفس التكوين المختبر.
دعم المثيلات المتعددة
يدير العديد من مثيلات Radarr و Sonarr من واجهة واحدة، مع الحفاظ على اتساقها جميعًا دون تكرار الجهد.
تم تضمين واجهة مستخدم الويب
واجهة قائمة على المتصفح لإدارة الاتصالات، وتشغيل عمليات المزامنة، ومراجعة التغييرات المطبقة — لا تتطلب SSH أو CLI.
التهيئة الدائمة
يتم تخزين جميع بيانات اعتماد المثيل وحالة المزامنة على وحدة تخزين Docker مسماة، مما يضمن بقاءها بعد إعادة تشغيل الحاويات وترقيات الصور.
لماذا تشغّل Profilarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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