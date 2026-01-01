نشر Linkwarden بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية تعاوني يقوم بأرشفة لقطات كاملة لصفحات الويب بحيث لا تتعطل الروابط المحفوظة أبدًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Linkwarden
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Linkwarden
Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يحل مشكلة تعفن الروابط عن طريق أرشفة لقطات الصفحة الكاملة تلقائيًا — بما في ذلك الصور والتنسيق — في اللحظة التي تحفظ فيها رابطًا. تبقى إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة بعد سنوات بغض النظر عما يحدث للعنوان الأصلي (URL). تتيح لك المجموعات والعلامات والملاحظات البارزة والتعليقات التوضيحية بناء قواعد معرفية منظمة بدلاً من قوائم الروابط المسطحة.
يمنحك استضافة Linkwarden ذاتيًا أرشفة غير محدودة محدودة فقط بمساحة تخزين خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وخصوصية تامة لأنماط تصفحك، ولا يوجد خطر فقدان سنوات من الإشارات المرجعية المنسقة بسبب إغلاق خدمة سحابية أو تغيير نموذج تسعيرها.
الميزات الرئيسية لـ Linkwarden
أرشفة صفحة كاملة
يلتقط تلقائيًا لقطات كاملة للصفحات مع الصور بحيث يتم الحفاظ على المحتوى المرجعي حتى عندما تصبح المواقع الأصلية غير متصلة بالإنترنت.
مجموعات و وسوم
نظّم الإشارات المرجعية في مجموعات مسماة بعلامات مخصصة وتعليقات توضيحية لقواعد معرفية منظمة وقابلة للبحث.
تعاون متعدد المستخدمين
شارك المجموعات مع أعضاء فريقك وتحكم في الوصول بصلاحيات خاصة بكل مستخدم، وذلك لأغراض البحث وتبادل المعرفة داخل الفريق.
بحث بالنص الكامل
ابحث في محتوى الصفحات المؤرشفة والعناوين والأوصاف والملاحظات التوضيحية للعثور على أي شيء في مجموعتك على الفور.
إضافات المتصفح
احفظ الصفحات مباشرة من Chrome أو Firefox بنقرة واحدة، مع قيام الإضافة بالتقاط المحتوى قبل أن يختفي.
لماذا تشغّل Linkwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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