Parse Server هو الخلف مفتوح المصدر لمنصة Parse الأصلية، ويوفر خدمة خلفية كاملة (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال. يكشف عن تخزين الكائنات، ومصادقة المستخدمين، وتخزين الملفات، والإشعارات الفورية، والاستعلامات المباشرة (Live Queries) من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يلغي معظم التعليمات البرمجية المتكررة (boilerplate) المطلوبة عادةً لإطلاق تطبيق متصل.

تمنحك استضافة Parse Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لحسابات المستخدمين وبيانات التطبيق ومنطق الكود السحابي — بدون رسوم لكل طلب، ولا قيود على الموردين، ولا مواعيد نهائية مفاجئة للترحيل. يأتي هذا النشر مع MongoDB ولوحة تحكم Parse الرسمية حتى تتمكن من تصفح الفئات وتشغيل الاستعلامات وإدارة المخطط من اليوم الأول.