انشر Parse Server بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر لتطبيقات الجوال والويب مع REST و GraphQL والاستعلامات في الوقت الفعلي والمصادقة وإشعارات الدفع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Parse Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Parse Server
Parse Server هو الخلف مفتوح المصدر لمنصة Parse الأصلية، ويوفر خدمة خلفية كاملة (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال. يكشف عن تخزين الكائنات، ومصادقة المستخدمين، وتخزين الملفات، والإشعارات الفورية، والاستعلامات المباشرة (Live Queries) من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يلغي معظم التعليمات البرمجية المتكررة (boilerplate) المطلوبة عادةً لإطلاق تطبيق متصل.
تمنحك استضافة Parse Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لحسابات المستخدمين وبيانات التطبيق ومنطق الكود السحابي — بدون رسوم لكل طلب، ولا قيود على الموردين، ولا مواعيد نهائية مفاجئة للترحيل. يأتي هذا النشر مع MongoDB ولوحة تحكم Parse الرسمية حتى تتمكن من تصفح الفئات وتشغيل الاستعلامات وإدارة المخطط من اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ Parse Server
REST و GraphQL APIs
كل فئة تحددها تكون متاحة على الفور من خلال نقاط نهاية REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، بحيث يمكن لعملاء iOS و Android والويب قراءة البيانات وكتابتها دون الحاجة إلى كود خادم مخصص.
مصادقة المستخدم
اسم مستخدم/كلمة مرور مدمجة، والتحقق من البريد الإلكتروني، وتسجيلات الدخول الاجتماعية لـ Facebook و Apple و Google و Twitter تتيح لك إطلاق تدفقات حساب آمنة في دقائق.
استعلامات مباشرة
اشترك في التغييرات على أي فئة عبر WebSockets لتشغيل الدردشة في الوقت الفعلي، والأدوات التعاونية، ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى مكدس نشر/اشتراك منفصل.
وظائف رمز السحابة
تشغيل JavaScript من جانب الخادم عند مشغلات الإدراج والتحديث والحذف أو كدوال قابلة للاستدعاء لفرض قواعد العمل والاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التابعة لجهات خارجية.
إشعارات الدفع
إرسال إشعارات دفع مستهدفة إلى عملاء iOS و Android والويب باستخدام نظام إدارة التثبيت والقنوات المدمج.
لوحة تحكم بارس مضمنة
تصفح الفئات، وعدّل الصفوف، وشغّل استعلامات التجميع، وافحص المخطط من خلال لوحة تحكم Parse الرسمية المرفقة مع الخادم.
لماذا تشغّل Parse Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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